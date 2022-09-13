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    ФИФА выплатила 500 тысяч российским футболистам

    Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА выплатила около 500 тысяч евро экс-игрокам российских клубов, которые потеряли профессиональный статус и обанкротились.

    «Завершается первая волна выплат компенсаций от совместного фонда помощи футболистам ФИФА и FIFPro.

    Всего для примерно 50 наших ребят было выделено около полумиллиона евро. Это бывшие игроки таких команд как «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Салют», «Авангард» и других. Сейчас профсоюз футболистов готовит заявки для второй волны выплат. Уже приготовили порядка 10 обращений.

    Важно, что диалог с ФИФА и FIFPro не прекращается. Они изучают все заявки и выплачивают компенсации по мере рассмотрения заявлений. Выплаты осуществляются по нашим заявлениям, но напрямую на счета футболистов», – отметил Зотов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +149

      Таврида 1 час назад

      Дурдом, игроки зарабатывают на банкротстве своих команд. Сожги квартиру и получи бонус?

      0
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      Рейтинг: +19

      Спокойно...Я Дубровский > Таврида 58 минут назад

      Дурдом в том что ты скудоумный так ничего и не понял. Выплаты из фонда помощи футболистам ФИФА и FIFPro...Футболисты не виноваты что в их клубах были менеджеры, такие же как и ты с ватой вместо мозгов--которые довели до банкротства эти клубы.У футболистов есть свой профессиональный союз, который их интересы защищает.
      Ну давайте все тут--- срач про ФИФА.)))

      1
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      Рейтинг: +149

      Таврида > Спокойно...Я Дубровский 42 минуты назад

      Сирожа, чорт усато-плешивый, ты когда, наконец, угомонишься? С тебя уже песок сыпется, жену прощёлкал, но всё никак не уймешься, гадишь тут постоянно в комментариях, но дама с косой за тобой уже вышла...

      0
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      Рейтинг: +19

      Спокойно...Я Дубровский > Таврида 38 минут назад

      Плешивый это к бункерному...Чорт усатый это к тебе...А вата в башке дает о себе знать )))

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      Рейтинг: +149

      Таврида > Спокойно...Я Дубровский 29 минут назад

      Плешивый - это ты, чорт усатый - тоже ты, вата в твоей башке - процесс постоянный. Ну и очередной бан не за горами. Всё, свободен как Африка.

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      Рейтинг: +4734

      Enter2006 1 час назад

      "Маловато будет! Маловато!" (Мультфильм - Падал прошлогодний снег (1983))

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