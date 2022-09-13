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ФИФА выплатила 500 тысяч российским футболистам

13 сентября 2022, 21:59
5

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА выплатила около 500 тысяч евро экс-игрокам российских клубов, которые потеряли профессиональный статус и обанкротились.

«Завершается первая волна выплат компенсаций от совместного фонда помощи футболистам ФИФА и FIFPro.

Всего для примерно 50 наших ребят было выделено около полумиллиона евро. Это бывшие игроки таких команд как «Амкар», «Кубань», «Тосно», «Салют», «Авангард» и других. Сейчас профсоюз футболистов готовит заявки для второй волны выплат. Уже приготовили порядка 10 обращений.

Важно, что диалог с ФИФА и FIFPro не прекращается. Они изучают все заявки и выплачивают компенсации по мере рассмотрения заявлений. Выплаты осуществляются по нашим заявлениям, но напрямую на счета футболистов», – отметил Зотов.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (5)
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Enter2006
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