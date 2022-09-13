Юран вел переговоры со «Спартаком» до назначения Абаскаля

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что «Спартак» рассматривал его кандидатуру прошедшим летом.

53-летний специалист вел переговоры с Лукой Каттани, который занимал тогда пост спортивного директора московского клуба.

– Не буду скрывать, у нас была встреча еще до назначения испанца [Гильермо Абаскаля]. Но не срослось. Каттани принял свое решение.

– Готовы будете возглавить «Спартак», если там вдруг расстанутся с тренером до конца сезона, как это часто уже происходило?

– Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Нужен опыт, необходимо идти спокойно на двух ногах, а не хромать на одной.

Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. Я там играл, знаю, что такое «ромбик». А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду.