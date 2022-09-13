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    Юран вел переговоры со «Спартаком» до назначения Абаскаля

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что «Спартак» рассматривал его кандидатуру прошедшим летом.

    53-летний специалист вел переговоры с Лукой Каттани, который занимал тогда пост спортивного директора московского клуба.

    – Не буду скрывать, у нас была встреча еще до назначения испанца [Гильермо Абаскаля]. Но не срослось. Каттани принял свое решение.

    – Готовы будете возглавить «Спартак», если там вдруг расстанутся с тренером до конца сезона, как это часто уже происходило?

    – Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Нужен опыт, необходимо идти спокойно на двух ногах, а не хромать на одной.

    Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. Я там играл, знаю, что такое «ромбик». А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду.

    • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
    • Он выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах.
    • Команда из Москвы идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23246

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Хочется надеяться, что Лукойл всё-таки не потерял нюх из-за Федуна и примет единственно верное решение: расстанется с испанцем и вернёт в клуб Карпина. Других тренеров сейчас обсуждать нецелесообразно.

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      Рейтинг: +9757

      R_a_i_n 1 час назад

      Иногда самые не приглядные решения бывают правильные. Но Юран главный тренер Спартака такое себе.

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      Рейтинг: +1489

      alefreddy 2 часа назад

      не пришло время да и состав не особо сильный

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      Рейтинг: +26

      6pbIH > alefreddy 2 часа назад

      Если вынести за скобки состав зВенита, то, что нам мешает биться за 2-е место? Не думаю , что у нас состав слабее , чем у того ЦСКА , к примеру. У ЦСКА того же , есть тренер нормальный , которому не надо адаптироваться к нашему чемпионату. В этом , я вижу преимущество их.

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      Рейтинг: +1489

      alefreddy > 6pbIH 2 часа назад

      оборона очень слабая думаю Мевля посильнее любого из этих.Вот и с конями будут косячить

      0
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      Рейтинг: +19712

      derrik2000 > alefreddy 2 часа назад

      Юран отличный "командир взвода". При нём никто, как сейчас, не будет передвигаться по полю на полусогнутых. Это он доказывал и не раз в Химках и ранее в Хабаровске.
      На этом этапе, ну, когда, трансферная кампания краснознамённо провалена, а игрочишки заняты тем, что вью "мы ещё им всем покажем" направо налево раздают, Юран уже нужен Спартаку.
      Как "пожарный" тренер?
      На этом этапе, возможно. А уж когда всё таки по-настоящему примут дела от Федуна в Лукойле, определяться совместно с Сергеем, кем нужно усилить команду, тогда уже можно посмотреть на Юрана, "какой он Сухов". Сдаётся мне, что самых смелых ожиданий болельщиков он не обманет.

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      Рейтинг: +18805

      Persona_non_Grata > 6pbIH 2 часа назад

      На данный момент очень много травмированных, вот если вернуть их в строй, то побороться за 2-3 может и можно будет ...

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      Рейтинг: +18805

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      "Cliner" на тебя нет, отвечу за него - " Ржу не могу " !!!

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      Рейтинг: +9757

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 58 минут назад

      Клинер на соседней ветке дедпула облизывает! Занят он.

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