Ведущая «Матч ТВ»: «Приду в нижнем белье на «РЖД-Арену», если «Локомотив» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча»

Таких кошелок в нижнем белье полно в рекламе нижнего белья на сайте бомбардира. Есть такой анекдот: после корпоратива - а Вы здорово вчера в одном купальнике на столе танцевали. - Я, в одном купальнике, да Вы рано ушли.
Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина обратилась к игрокам «Локомотива».
Она пообещала прийти в нижнем белье на «РЖД-Арену», если московская команда весной дома разгромит «Зенит».
– Если «Локо» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча – приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум.
Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое.
Я приду в нижнем белье – хороший стимул футболистам выиграть наконец-то. Бывают же случаи, когда происходит что-то неожиданное, в нашем случае – победа «Локо».
– Вы готовы сделать что-то более вызывающее?
– Куда еще более вызывающе? Это и так громко! Кстати, белье очень красивое!
– То, что происходит с вашей любимой командой, – трагедия?
– Это кризис, из которого нужно выходить. Любой кризис доходит до какого-то дна, от которого можно оттолкнуться.
Кажется, «Локо» уже нашел это дно. Нужно выходить из ситуации любыми способами.
- «Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.
- Матч состоится 8 апреля.
- В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.
Фото: соцсети Олеси Серегиной