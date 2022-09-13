Ведущая «Матч ТВ»: «Приду в нижнем белье на «РЖД-Арену», если «Локомотив» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча»

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина обратилась к игрокам «Локомотива».

Она пообещала прийти в нижнем белье на «РЖД-Арену», если московская команда весной дома разгромит «Зенит».

– Если «Локо» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча – приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум.

Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое.

Я приду в нижнем белье – хороший стимул футболистам выиграть наконец-то. Бывают же случаи, когда происходит что-то неожиданное, в нашем случае – победа «Локо».

– Вы готовы сделать что-то более вызывающее?

– Куда еще более вызывающе? Это и так громко! Кстати, белье очень красивое!

– То, что происходит с вашей любимой командой, – трагедия?

– Это кризис, из которого нужно выходить. Любой кризис доходит до какого-то дна, от которого можно оттолкнуться.

Кажется, «Локо» уже нашел это дно. Нужно выходить из ситуации любыми способами.

«Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.

Матч состоится 8 апреля.

В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Фото: соцсети Олеси Серегиной