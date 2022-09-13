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    Ведущая «Матч ТВ»: «Приду в нижнем белье на «РЖД-Арену», если «Локомотив» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча»

    Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина обратилась к игрокам «Локомотива».

    Она пообещала прийти в нижнем белье на «РЖД-Арену», если московская команда весной дома разгромит «Зенит».

    – Если «Локо» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча – приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум.

    Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое.

    Я приду в нижнем белье – хороший стимул футболистам выиграть наконец-то. Бывают же случаи, когда происходит что-то неожиданное, в нашем случае – победа «Локо».

    – Вы готовы сделать что-то более вызывающее?

    – Куда еще более вызывающе? Это и так громко! Кстати, белье очень красивое!

    – То, что происходит с вашей любимой командой, – трагедия?

    – Это кризис, из которого нужно выходить. Любой кризис доходит до какого-то дна, от которого можно оттолкнуться.

    Кажется, «Локо» уже нашел это дно. Нужно выходить из ситуации любыми способами.

    • «Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.
    • Матч состоится 8 апреля.
    • В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

    Фото: соцсети Олеси Серегиной

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +15467

      NewLife 29 секунд назад

      Таких кошелок в нижнем белье полно в рекламе нижнего белья на сайте бомбардира. Есть такой анекдот: после корпоратива - а Вы здорово вчера в одном купальнике на столе танцевали. - Я, в одном купальнике, да Вы рано ушли.

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      Рейтинг: +54

      ЭтожЯ 2 минуты назад

      Опоздала ты тётя со своим "эпатажем" , лет на 70 (как минимум).

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      Рейтинг: +4727

      Enter2006 8 минут назад

      В нижнем белье, хах, кого ты удивишь уже после своих фоток.
      Давай спор побриться налысо! И на голове! ))

      0
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      Рейтинг: +18811

      Persona_non_Grata 8 минут назад

      Ну всё - поплыло говно по трубам ((( Прям все моралисты такие оказались !!! Чего такого она пообещала, что бы с говном смешивать человека, даже если он вам не симпатичен ???!!! Впрочем, " обещать жениться еще не значит жениться " !!! И на рельсы люди ложатся и галстуки обещают съесть и даже такую малость как побриться наголо не выполняют !!! И даже, страшно сказать - пенсионный возраст обещают не поднимать !!! (((

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      Рейтинг: +5442

      Красногорск_Фан > Persona_non_Grata 5 минут назад

      Согласен , некоторые комментарии грубые. Но и она пообещала раздеться не для скрипачей - лауреатов или ботанического училища . А для простых футбольных болельщиков , которые чуть что тааакой перемат поднимают . знала на что шла.

      0
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      Рейтинг: +52

      Купа Купыч 21 минуту назад

      Генич давно уже трахнул на срач тв

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      Рейтинг: +687

      Fju-2 25 минут назад

      Проводниц бельём не удивишь, ни постельным, ни нижним.

      6
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      Рейтинг: +300

      BRAZILES 43 минуты назад

      нормальная женщина токого некогда себе непозволит--------ШЛЮШКА обыкновенная для не раздется прлюдях обыкновенное дело

      5
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      Рейтинг: +668

      чаппай > BRAZILES 28 минут назад

      На пляже все шлюшки?

      2
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      Рейтинг: +428

      borusse > чаппай 22 минуты назад

      речь о пляже ?

      1
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      Рейтинг: +18811

      Persona_non_Grata > borusse 16 минут назад

      Был бы пляж, так и обещать нечего было бы ...

      0
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      Рейтинг: +111

      Ill Ich 48 минут назад

      Премиальные за победу (денежные знаки) - это хорошая мотивация. Если эта мадам думает, что её эротичный образ будет мотивировать даже больше, то она слишком много о себе вообразила.

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      Рейтинг: +609

      garet12222 58 минут назад

      Это насколько она в свою команду не верит, что предлагает такое?

      1
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      Рейтинг: +495

      Fialet > garet12222 52 минуты назад

      Вера в команду тут ни при чём. Она хочет раздеться, чтобы на неё смотрели. Шишку бы ей еловую между ног, сучке.

      1
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      Рейтинг: +18811

      Persona_non_Grata > Fialet 30 минут назад

      Ну если женщине хочется что бы на нее смотрели, что тут такого ? Любая женщина хочет обратить на себя внимание ... она же не обещает дать всем игрокам Локо в случае победы !!!

      1
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      Рейтинг: +15412

      Fusballer 1 час назад

      Пусть минет сделает всем желающим на стадионе.

      3
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      Рейтинг: +5442

      Красногорск_Фан > Fusballer 53 минуты назад

      А если зенит выиграет то всем не желающим. Бггг

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      Рейтинг: +18811

      Persona_non_Grata > Fusballer 25 минут назад

      Если Спартак станет чемпионом сделаешь минет Абаскалю ???

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