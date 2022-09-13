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  • Ведущая «Матч ТВ»: «Приду в нижнем белье на «РЖД-Арену», если «Локомотив» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча»

Ведущая «Матч ТВ»: «Приду в нижнем белье на «РЖД-Арену», если «Локомотив» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча»

13 сентября 2022, 18:59
48

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина обратилась к игрокам «Локомотива».

Она пообещала прийти в нижнем белье на «РЖД-Арену», если московская команда весной дома разгромит «Зенит».

– Если «Локо» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча – приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум.

Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое.

Я приду в нижнем белье – хороший стимул футболистам выиграть наконец-то. Бывают же случаи, когда происходит что-то неожиданное, в нашем случае – победа «Локо».

– Вы готовы сделать что-то более вызывающее?

– Куда еще более вызывающе? Это и так громко! Кстати, белье очень красивое!

– То, что происходит с вашей любимой командой, – трагедия?

– Это кризис, из которого нужно выходить. Любой кризис доходит до какого-то дна, от которого можно оттолкнуться.

Кажется, «Локо» уже нашел это дно. Нужно выходить из ситуации любыми способами.

  • «Локомотив» примет «Зенит» в 22-м туре РПЛ.
  • Матч состоится 8 апреля.
  • В прошлой игре петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Фото: соцсети Олеси Серегиной

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (48)
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ArReal
1663086024
у нее и так в инсте кроме фоток в нижнем белье других нету!
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BRO_football
1663088179
Такая себе мотивация. У футболистов жёны есть. Им есть на кого в нижнем белье смотреть. Только внимание болельщиков привлекла к матчу и не более!
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Fialet
1663088504
Проститутка.
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Ill Ich
1663090620
Премиальные за победу (денежные знаки) - это хорошая мотивация. Если эта мадам думает, что её эротичный образ будет мотивировать даже больше, то она слишком много о себе вообразила.
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BRAZILES
1663090932
нормальная женщина токого некогда себе непозволит--------ШЛЮШКА обыкновенная для не раздется прлюдях обыкновенное дело
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Fju-2
1663091987
Проводниц бельём не удивишь, ни постельным, ни нижним.
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Enter2006
1663093005
В нижнем белье, хах, кого ты удивишь уже после своих фоток. Давай спор побриться налысо! И на голове! ))
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NewLife
1663093494
Таких кошелок в нижнем белье полно в рекламе нижнего белья на сайте бомбардира. Есть такой анекдот: после корпоратива - а Вы здорово вчера в одном купальнике на столе танцевали. - Я, в одном купальнике, да Вы рано ушли.
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вальтер79
1663099020
какой то писец твориться в нашем футболе тетки уже трусами стимулируют футболистов))))
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aubergine
1663131784
Жалкая пародия вот на это: "Известная ведущая из Италии Дилетта Леотта заявила, что придет абсолютно голая на матч Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией на «Камп Ноу», если во встрече в Мюнхене каталонцы разгромят соперника с разностью более чем в три гола." Кому не лень поищите её фотки, смотрится куда лучше, чем эта "Олеся - два рубля и я здеся". P.S. жаль, что Барса подвела :)
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