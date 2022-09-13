«Ливерпуль» предлагал 100 миллионов за полузащитника «Реала» (AS)

Этот парень одна из звезд будущего футбола и конкретно Реала
«Ливерпуль» пытался в конце летнего трансферного окна купить у «Реала» хавбека Федерико Вальверде.
Клуб АПЛ сделал предложение в размере 100 миллионов евро, но получил отказ.
Мадридцы считают 24-летнего футболиста неприкосновенным, поэтому даже не рассматривали вариант с его продажей.
- В составе «Реала» Вальверде забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 155 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
- Рыночная стоимость уругвайца – 70 миллионов евро.