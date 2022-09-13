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    «Ливерпуль» предлагал 100 миллионов за полузащитника «Реала» (AS)

    «Ливерпуль» пытался в конце летнего трансферного окна купить у «Реала» хавбека Федерико Вальверде.

    Клуб АПЛ сделал предложение в размере 100 миллионов евро, но получил отказ.

    Мадридцы считают 24-летнего футболиста неприкосновенным, поэтому даже не рассматривали вариант с его продажей.

    • В составе «Реала» Вальверде забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 155 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
    • Рыночная стоимость уругвайца – 70 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Vahid Abu Yusuf 13 минут назад

      Этот парень одна из звезд будущего футбола и конкретно Реала

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