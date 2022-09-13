«Ливерпуль» предлагал 100 миллионов за полузащитника «Реала» (AS)

«Ливерпуль» пытался в конце летнего трансферного окна купить у «Реала» хавбека Федерико Вальверде.

Клуб АПЛ сделал предложение в размере 100 миллионов евро, но получил отказ.

Мадридцы считают 24-летнего футболиста неприкосновенным, поэтому даже не рассматривали вариант с его продажей.