Игнатьев заявил, что заработал денег до конца жизни: «Могу сегодня закончить карьеру»

Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал о своем финансовом состоянии.

– Тех денег, которые ты заработал за всю карьеру, хватит на то, чтобы не работать всю оставшуюся жизнь?

– Конечно. У нас было прекрасное время для того, чтобы зарабатывать. Сам понимаешь, какие были зарплаты. Плюс я постоянно инвестировал и вкладывал. Я могу сегодня закончить карьеру и спокойно жить. Но хочется найти себя в каком-то новом деле.