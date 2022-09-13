Игнатьев заявил, что заработал денег до конца жизни: «Могу сегодня закончить карьеру»

23 года, а уже заработал кучу бабла, которого хватит до конца жизни)))
Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал о своем финансовом состоянии.
– Тех денег, которые ты заработал за всю карьеру, хватит на то, чтобы не работать всю оставшуюся жизнь?
– Конечно. У нас было прекрасное время для того, чтобы зарабатывать. Сам понимаешь, какие были зарплаты. Плюс я постоянно инвестировал и вкладывал. Я могу сегодня закончить карьеру и спокойно жить. Но хочется найти себя в каком-то новом деле.
- Игнатьев большую часть карьеры провел в «Локомотиве».
- Летом он ушел из «Рубина».
- Сейчас у него нет клуба.