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    Игнатьев заявил, что заработал денег до конца жизни: «Могу сегодня закончить карьеру»

    Экс-защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал о своем финансовом состоянии.

    – Тех денег, которые ты заработал за всю карьеру, хватит на то, чтобы не работать всю оставшуюся жизнь?

    – Конечно. У нас было прекрасное время для того, чтобы зарабатывать. Сам понимаешь, какие были зарплаты. Плюс я постоянно инвестировал и вкладывал. Я могу сегодня закончить карьеру и спокойно жить. Но хочется найти себя в каком-то новом деле.

    • Игнатьев большую часть карьеры провел в «Локомотиве».
    • Летом он ушел из «Рубина».
    • Сейчас у него нет клуба.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15404

      Fusballer 38 минут назад

      23 года, а уже заработал кучу бабла, которого хватит до конца жизни)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4353

      Snek 51 минуту назад

      Иван или Владислав?

      0
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      Рейтинг: +15404

      Fusballer > Snek 39 минут назад

      А какая разница?))) Оби играли в Краснодаре, Рубине и Локомотиве)))

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      Рейтинг: +4353

      Snek > Fusballer 32 минуты назад

      Ну это стандартно для большинства наших лимитчиков, пройтись по всем клубам, собрать бабло и на пенсию. В итоге никто даже не поймёт кто и чем от них отличается.

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