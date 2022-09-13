Пьянич: «Ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду»

Вице-капитан сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич объяснил свой отказ участвовать в товарищеском матче против России.

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что сейчас с ними нет смысла играть, поскольку они под санкциями ФИФА и УЕФА.

Я ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду. Если все решили не играть с ними, то и мы должны отказаться», – сказал Пьянич.