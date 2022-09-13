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    Пьянич: «Ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду»

    Вице-капитан сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич объяснил свой отказ участвовать в товарищеском матче против России.

    «Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что сейчас с ними нет смысла играть, поскольку они под санкциями ФИФА и УЕФА.

    Я ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду. Если все решили не играть с ними, то и мы должны отказаться», – сказал Пьянич.

    • Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Судьба встречи определится в октябре.

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    Источник: DAZN

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4195

      Oldtrafford83 14 минут назад

      Не хочу не буду, бе бе бе))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26273

      slavutiq70 1 час назад

      Не чего не имеем против Боснии и Герцеговины , но газа зимой у вас не будет ,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10595

      alp 1 час назад

      зачем вообще было вести переговоры с какой то европейской сборной.. тот кто это затеял - самый настоящий вредитель.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +649

      Forvard47 1 час назад

      Ясно официально понятно что босния это Сербия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5610

      Беспонтий 1 час назад

      подссыкнул на всякий случай
      вдруг контракт в 2DROTS подвалит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5029

      neim 1 час назад

      А если УЕФА одобрил проведение этого матча, то выходит, что Пьянич против УЕФА ? Тогда предать его анафеме, на полных основаниях.

      2
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      Рейтинг: +1831

      lek! > neim 1 час назад

      Это товарняк , эти матчи ни каким боком не относятся ни к УЕФА и ФИФА , этот ***** просто балы набирает перед геями

      1
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      Рейтинг: +1831

      lek! 1 час назад

      Тебе хоть что терять , как футболист Ты уже кончился играешь в Саудии .
      Ж..пу прикрыли и играли бы.
      Вот пройдет же время , и Россия как всегда всех за все говно простит.

      4
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      Рейтинг: +7934

      vladik12 > lek! 1 час назад

      В ОАЭ он.

      0
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      Рейтинг: +3133

      acor94 1 час назад

      Если все решили тонуть в реке, то и я пойду. Футболисты давно доказывают, что уровень развития у них довольно низкий.

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      Рейтинг: +955

      сутулая собака и лисы > acor94 1 час назад

      чего не скажешь о нас, умных и мудрых юзеров соккера.
      в рфс, получается, тоже тупые все, нужно было сразу украине предлагать товарищеский матч и провести его в донбасе.

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      Рейтинг: +9759

      R_a_i_n 2 часа назад

      Вот это логика! Не имеет смысла играть, потому что они под санкциями! А если не под санкциями, то какой тогда смысл играть?

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