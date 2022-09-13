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  • Пьянич: «Ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду»

Пьянич: «Ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду»

13 сентября 2022, 16:25
10

Вице-капитан сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич объяснил свой отказ участвовать в товарищеском матче против России.

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что сейчас с ними нет смысла играть, поскольку они под санкциями ФИФА и УЕФА.

Я ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду. Если все решили не играть с ними, то и мы должны отказаться», – сказал Пьянич.

  • Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
  • УЕФА одобрил его проведение.
  • Судьба встречи определится в октябре.

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Источник: DAZN
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Босния и Герцеговина Пьянич Миралем
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1663076557
Вот это логика! Не имеет смысла играть, потому что они под санкциями! А если не под санкциями, то какой тогда смысл играть?
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acor94
1663077717
Если все решили тонуть в реке, то и я пойду. Футболисты давно доказывают, что уровень развития у них довольно низкий.
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lek!
1663077988
Тебе хоть что терять , как футболист Ты уже кончился играешь в Саудии . Ж..пу прикрыли и играли бы. Вот пройдет же время , и Россия как всегда всех за все говно простит.
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neim
1663078141
А если УЕФА одобрил проведение этого матча, то выходит, что Пьянич против УЕФА ? Тогда предать его анафеме, на полных основаниях.
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Беспонтий
1663078280
подссыкнул на всякий случай вдруг контракт в 2DROTS подвалит
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Oldtrafford83
1663083786
Не хочу не буду, бе бе бе))
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Мася_1989
1663086798
Вообще не понимаю эту клоунаду со сборной? На кой она сейчас нужна? Мы всё равно ни где не играем и не будем в ближайшее время.
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