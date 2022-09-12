Футбольный союз Боснии и Герцеговины обсудит проведение матча с Россией в октябре

Судьба товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины определится в следующем месяце.

Боснийский футбольный союз опубликовал заявление, в котором отметил, что сейчас приоритет – победа над Черногорией в Лиге наций (23 сентября).

Что касается матча с россиянами, то к обсуждению этого вопроса стороны вернутся в октябре.