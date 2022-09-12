Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Футбольный союз Боснии и Герцеговины обсудит проведение матча с Россией в октябре

    Судьба товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины определится в следующем месяце.

    Боснийский футбольный союз опубликовал заявление, в котором отметил, что сейчас приоритет – победа над Черногорией в Лиге наций (23 сентября).

    Что касается матча с россиянами, то к обсуждению этого вопроса стороны вернутся в октябре.

    • Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

    Новости по теме
    Терюшков выступил против матча Россия – Босния и Герцеговина 2
    В УЕФА отреагировали на информацию о возможном отстранении Боснии и Герцоговины за матч с Россией 5
    УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией 12
    Источник: сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2022 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Спокойно...Я Дубровский 46 минут назад

      Джеко и Пьянич --красавчики...Россия страна изгой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4083

      mutabor0992 1 час назад

      Походу будут обсуждать,обсуждать...А потом откажутся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3356

      AZ 2 часа назад

      Джеко и Пьянич - два клоуна

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11