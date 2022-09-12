Футбольный союз Боснии и Герцеговины обсудит проведение матча с Россией в октябре

Джеко и Пьянич --красавчики...Россия страна изгой.
Судьба товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины определится в следующем месяце.
Боснийский футбольный союз опубликовал заявление, в котором отметил, что сейчас приоритет – победа над Черногорией в Лиге наций (23 сентября).
Что касается матча с россиянами, то к обсуждению этого вопроса стороны вернутся в октябре.
- Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.