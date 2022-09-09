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    УЕФА одобрил проведение матча Россия – Босния и Герцеговина

    Россия и Босния и Герцеговина проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге в ноябре. УЕФА не стал возражать против игры.

    «УЕФА не возражает проведению матча на территории России. Игра не противоречит решению УЕФА об отстранении России.

    Призываем убедиться, что охрана футболистов до и во время матча будет должным образом обеспечена», – сообщил УЕФА.

    • Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.
    • 24 сентября сборная сыграет с Киргизией.
    • На ноябрь у России также запланирована гостевая товарищеская встреча с Ираном.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 19:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +455

      Fialet 14 минут назад

      Что и требовалось доказать. А дальше зима наступит, в гейропе без газа совсем холодно станет. Придётся санкции пересматривать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23

      Вот как то так > Fialet 8 минут назад

      А в это время --пукин на Восточном экономическом форуме заявил, что после начала военной спецоперации на Украине Россия ничего не потеряла...
      Убитых российских солдат он потерей не считает.
      Впрочем не впервой ---"Она утонула"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Вот как то так 18 минут назад

      Миралем Пьянич очень правильно сказал об этой игре.
      Пьянич: «Игра с Россией – нехорошее решение! У меня нет слов»
      https://bombardir.ru/news/668246-pyanich-igra-s-rossiey-nehoroshee-reshenie-u-menya-net-slov

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +455

      Fialet > Вот как то так 16 минут назад

      Пьянич обожрался.

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      Рейтинг: +746

      (Меня за банили) 21 минуту назад

      Вот спасибо!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11910

      BRO_football 29 минут назад

      И чё теперь даже товарищеские матчи надо согласовывать с УЕФА? Что за бред? Доколе мы будем унижаться перед ними? Что за монополия на футбол?

      1
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      Рейтинг: +746

      (Меня за банили) > BRO_football 21 минуту назад

      К сожалению товарищеские матчи тоже проходят под их эгидой.

      0
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      Рейтинг: +1636

      Форвард 79 38 минут назад

      Хотел бы задать вопрос.
      Я завтра собираюсь поиграть с сыном в футбол, мне у УЕФА разрешение получать надо?

      2
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      Рейтинг: +23

      Вот как то так > Форвард 79 15 минут назад

      Чувак, ты себя возомнил сборной страны, а сына сборной другой страны ? ))) Ну ты и дураа

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      Ответить
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      Рейтинг: +480

      Красногвардейчик 48 минут назад

      Доколе мы будем спрашивать одобрения, у гнилой организации?!!! Пошла она на фиг эта ФИФА

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      Рейтинг: +1271

      Freyd 48 минут назад

      С украиной тоже одобрили,только на территории пока Украины

      1
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      Рейтинг: +671

      3meeeD 56 минут назад

      Все! Заживём теперь)

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