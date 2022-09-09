УЕФА одобрил проведение матча Россия – Босния и Герцеговина

Россия и Босния и Герцеговина проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге в ноябре. УЕФА не стал возражать против игры.

«УЕФА не возражает проведению матча на территории России. Игра не противоречит решению УЕФА об отстранении России.

Призываем убедиться, что охрана футболистов до и во время матча будет должным образом обеспечена», – сообщил УЕФА.