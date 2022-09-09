УЕФА одобрил проведение матча Россия – Босния и Герцеговина

Россия и Босния и Герцеговина проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге в ноябре. УЕФА не стал возражать против игры.
«УЕФА не возражает проведению матча на территории России. Игра не противоречит решению УЕФА об отстранении России.
Призываем убедиться, что охрана футболистов до и во время матча будет должным образом обеспечена», – сообщил УЕФА.
- Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.
- 24 сентября сборная сыграет с Киргизией.
- На ноябрь у России также запланирована гостевая товарищеская встреча с Ираном.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»