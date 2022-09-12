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    В УЕФА прокомментировали отказ игроков сборной Боснии от матча с Россией

    В УЕФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с отказом игроков сборной Боснии и Герцеговины от товарищеского матча с Россией.

    «Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, не входят в компетенцию и ответственность УЕФА.

    Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – заявили в пресс-службе УЕФА.

    • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.
    • Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17121

      Cleaner 18 минут назад

      Не нужно заниматься фигней и выискивать соперников нашей сборной. Зачем она сейчас нужна? К чему будет готовиться? РФС, остановитесь. Не позорьтесь. Все бабло все равно не заработаете и не попилите.

      2
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      Рейтинг: +4256

      ААМ 37 минут назад

      Достойно лицемеров из УЕФА

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9753

      R_a_i_n 37 минут назад

      А где наш доблестный пукин риму-рим? Где сказки, что весь мир против нас?

      0
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      Рейтинг: +150

      Miru mir > R_a_i_n 29 минут назад

      Ты недоволен пукиным ? Прикольно..24.02. ты был готов его в попу целовать.Наверное Балаклея,Купянск ...шесть месяцев СВО вместо блицкрига так повлияли на тебя.)))

      0
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      Рейтинг: +25684

      vladimir-7 1 час назад

      А, что сборная Боснии и Герцеговины без Пьяного и Джека бз..т (боится) сыграть
      со сборной России.

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      Рейтинг: +187

      НикКин 1 час назад

      Как всегда Фашистская уефа и фифа свои жопки спрятали

      2
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      Рейтинг: +1461

      koli4ka 1 час назад

      матча не будет,что тут еще можно комментировать,наверное все закономерно...

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