В УЕФА прокомментировали отказ игроков сборной Боснии от матча с Россией

В УЕФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с отказом игроков сборной Боснии и Герцеговины от товарищеского матча с Россией.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, не входят в компетенцию и ответственность УЕФА.

Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – заявили в пресс-службе УЕФА.