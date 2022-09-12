В УЕФА прокомментировали отказ игроков сборной Боснии от матча с Россией

В УЕФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с отказом игроков сборной Боснии и Герцеговины от товарищеского матча с Россией.
«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, не входят в компетенцию и ответственность УЕФА.
Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – заявили в пресс-службе УЕФА.
- Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.
- Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: Metaratings