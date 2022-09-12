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  • В УЕФА прокомментировали отказ игроков сборной Боснии от матча с Россией

В УЕФА прокомментировали отказ игроков сборной Боснии от матча с Россией

12 сентября 2022, 15:06
10

В УЕФА заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с отказом игроков сборной Боснии и Герцеговины от товарищеского матча с Россией.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, не входят в компетенцию и ответственность УЕФА.

Поэтому предлагаемый товарищеский матч не противоречит решению Исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях УЕФА», – заявили в пресс-службе УЕФА.

  • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
  • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.
  • Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Босния и Герцеговина
Комментарии (10)
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koli4ka
1662985210
матча не будет,что тут еще можно комментировать,наверное все закономерно...
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vladimir-7
1662987942
А, что сборная Боснии и Герцеговины без Пьяного и Джека бз..т (боится) сыграть со сборной России.
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ААМ
1662989361
Достойно лицемеров из УЕФА
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Romeo 123
1662991822
Не хотят и не надо их в жопу целовать , и унижаться , платить им миллионы , разогнать на несколько лет сборную, Валеру уволить, спустить на землю, а то возомнил себя супер трениришкой
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Artemka444
1662994949
Всё ж... Лижут этой Европе и США!!!!
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Ill Ich
1662998127
Есть ощущение, что вся эта ситуация с первоначальным согласием и последующим отказом изначально была запрограммирована, дабы лишний раз уязвить и унизить нас. Дескать, европейские футболисты настолько правильные и благородные, что не хотят с нашими на одном поле...(совершать акт дефекации)
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BRO_football
1663000227
Кто-то же должен наказать Боснию за то, что она сначала согласилась, а потом отказалась! Хотя, кого я обманываю? Спортивная этика сейчас мало кого волнует.
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alefreddy
1663269246
все прогнило в Европе но скоро холода
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ААМ
1663442904
Если не показать игру, то можно показывать форму.
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