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    Какие сюжеты выходных вы пропустили: драка «Ювентуса», средний палец Сарри, неудачный дебют Черышева

    Привет. Вот и наступила новая неделя. За выходные произошла масса интересных событий – победа «Ростова» над «Спартаком», разгром «Оренбурга» и т.д. Но есть и те, которые вы точно не заметили (или которым в медиа уделили мало внимания).

    Как раз для этого мы здесь и собрались.

    Главный скандал Италии – отмененный по правилам гол «Ювентуса». Из-за этого была драка

    Первый тайм матча «Ювентус»«Салернитана». Гости ведут 2:0.

    К концу второй половины матча «Юве» сравнял счет, а на 93-й минуте забил третий. И вот здесь начинается спорный момент. В момент удара Аркадиуша Милика ЛеонЛеонардо Бонуччи был в офсайде – он не трогал мяч, но арбитр засчитал офсайд. Нога Бонуччи действительно была в офсайде, но есть нюанс.

    В этот момент VAR почему-то не считал положение Антонио Кандревы. Он был ближе к воротам (Куадрадо не считаем, он не был задействован в эпизоде), чем Бонуччи.

    Итог – отмененный гол. А дальше начались разборки:

    Из-за этого мяча было несколько удалений:

    • Милик – он снял майку и получил вторую желтую;
    • Федерико Фацио – за активно участие в разборке;
    • Хуан Кудрадо – за толкотню;
    • Макс Аллегри – за лишние слова;
    • Члены тренерского штаба «Салернитаны» – за лишние слова и участие в толкотне.

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    Так выглядит турнирная таблица чемпионата Германии после 6 туров:

    Жесть, а не начало сезона в Германии.

    Денис Черышев не очень удачно дебютировал в Италии

    31 августа Денис Черышев перешел в «Венецию» на правах свободного агента. В заявку на матч с «Беневенто», который состоялся 3 сентября, он не попал, а вот на выезд к «СПАЛу» все же поехал: вышел на 74-й минуте, ничем особенно не отметился и вместе с командой проиграл 0:2.

    Эксперты говорили, что «Венеция» должна спокойно возвращаться в Серию А в этом сезоне, но у нее пока проблемы: победа, ничья и четыре поражения – и только 16-я строчка после шести туров.

    Очередной скандал с Сарри – сейчас показал средний палец спортдиру «Вероны»

    «Лацио» неплохо начал сезон: три победы, две ничьих и поражение в шести турах. Видно, что клуб стал чуть ярче, а Маурицио Сарри оправляется после сложного года в «Ювентусе».

    Но бывают моменты, когда Сарри не справляется с эмоциями. Яркий пример – потасовка в матче с «Вероной». Там Сарри не сдержался и показал средний палец в сторону скамейки запасных соперника. Уже после матча стало известно, что жест предназначался спортивному директору «Вероны» Франческо Маррокке.

    Эпизод спровоцировал конфликт Луиса Альберто и Ивана Илича. Сарри тоже возмущался – и Маррокка ему ответил. Сарри показал ему средний палец, а после матча сказал: «Мы решили все разногласия. Он грубо сказал мне: «Сядь». И я разозлился. Я знаю его много лет – между нами нет конфликта».

    Кажется, «Ахмат» уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН»

    10-го сентября «Ахмат» проиграл «Пари НН» 1:3. 11-го сентября «Ахмат» уволил Андрея Талалаева. Про это мы писали в отдельном тексте:

    За 9 туров тренеров поменяли пять клубов: всего было 7 отставок – новый рекорд РПЛ

    Вот инсайд «Чемпионата»: «Ахмат» уволил Талалаева еще в перерыве встречи. Он не руководил командой во втором тайме, так как покинул стадион перед началом второй половины встречи.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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