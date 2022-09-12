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  • Какие сюжеты выходных вы пропустили: драка «Ювентуса», средний палец Сарри, неудачный дебют Черышева

Какие сюжеты выходных вы пропустили: драка «Ювентуса», средний палец Сарри, неудачный дебют Черышева

12 сентября 2022, 12:25

Привет. Вот и наступила новая неделя. За выходные произошла масса интересных событий – победа «Ростова» над «Спартаком», разгром «Оренбурга» и т.д. Но есть и те, которые вы точно не заметили (или которым в медиа уделили мало внимания).

Как раз для этого мы здесь и собрались.

Главный скандал Италии – отмененный по правилам гол «Ювентуса». Из-за этого была драка

Первый тайм матча «Ювентус»«Салернитана». Гости ведут 2:0.

К концу второй половины матча «Юве» сравнял счет, а на 93-й минуте забил третий. И вот здесь начинается спорный момент. В момент удара Аркадиуша Милика ЛеонЛеонардо Бонуччи был в офсайде – он не трогал мяч, но арбитр засчитал офсайд. Нога Бонуччи действительно была в офсайде, но есть нюанс.

В этот момент VAR почему-то не считал положение Антонио Кандревы. Он был ближе к воротам (Куадрадо не считаем, он не был задействован в эпизоде), чем Бонуччи.

Итог – отмененный гол. А дальше начались разборки:

Из-за этого мяча было несколько удалений:

  • Милик – он снял майку и получил вторую желтую;
  • Федерико Фацио – за активно участие в разборке;
  • Хуан Кудрадо – за толкотню;
  • Макс Аллегри – за лишние слова;
  • Члены тренерского штаба «Салернитаны» – за лишние слова и участие в толкотне.

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Так выглядит турнирная таблица чемпионата Германии после 6 туров:

Жесть, а не начало сезона в Германии.

Денис Черышев не очень удачно дебютировал в Италии

31 августа Денис Черышев перешел в «Венецию» на правах свободного агента. В заявку на матч с «Беневенто», который состоялся 3 сентября, он не попал, а вот на выезд к «СПАЛу» все же поехал: вышел на 74-й минуте, ничем особенно не отметился и вместе с командой проиграл 0:2.

Эксперты говорили, что «Венеция» должна спокойно возвращаться в Серию А в этом сезоне, но у нее пока проблемы: победа, ничья и четыре поражения – и только 16-я строчка после шести туров.

Очередной скандал с Сарри – сейчас показал средний палец спортдиру «Вероны»

«Лацио» неплохо начал сезон: три победы, две ничьих и поражение в шести турах. Видно, что клуб стал чуть ярче, а Маурицио Сарри оправляется после сложного года в «Ювентусе».

Но бывают моменты, когда Сарри не справляется с эмоциями. Яркий пример – потасовка в матче с «Вероной». Там Сарри не сдержался и показал средний палец в сторону скамейки запасных соперника. Уже после матча стало известно, что жест предназначался спортивному директору «Вероны» Франческо Маррокке.

Эпизод спровоцировал конфликт Луиса Альберто и Ивана Илича. Сарри тоже возмущался – и Маррокка ему ответил. Сарри показал ему средний палец, а после матча сказал: «Мы решили все разногласия. Он грубо сказал мне: «Сядь». И я разозлился. Я знаю его много лет – между нами нет конфликта».

Кажется, «Ахмат» уволил Талалаева в перерыве матча с «Пари НН»

10-го сентября «Ахмат» проиграл «Пари НН» 1:3. 11-го сентября «Ахмат» уволил Андрея Талалаева. Про это мы писали в отдельном тексте:

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Вот инсайд «Чемпионата»: «Ахмат» уволил Талалаева еще в перерыве встречи. Он не руководил командой во втором тайме, так как покинул стадион перед началом второй половины встречи.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Европа Ювентус Салернитана Ахмат Венеция Лацио Верона Бавария
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