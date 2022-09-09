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  • Новые голы Левандовски, сложный матч «Ростова» и «Спартака»: чего ждать от этих выходных

Новые голы Левандовски, сложный матч «Ростова» и «Спартака»: чего ждать от этих выходных

9 сентября 2022, 14:44

Привет, это «Бомбардир»! Наконец-то подобрался новый футбольный уик-энд. И здесь нас ожидает масса матчей. А какие события могут произойти и на что можно поставить – расскажем в нашем материале.

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Левандовски продолжит голевые подвиги – «Барселону» ждет легкая победа

Статистика Роберта Левандовски в пяти официальных матчах за «Барсу»:

  • 1-я встреча – 0 голов;
  • 2-я встреча – дубль;
  • 3-я встреча – дубль;
  • 4-я встреча – гол;
  • 5-я встреча – хет-трик.

Следующий матч – против «Кадиса». В последний раз «Барса» обыгрывала его аж в 2006 году. В условиях, когда лучший нападающий набрал идеальную форму, этот матч кажется чересчур легким для клуба.

«Фонбет» оценивает победу «Барселоны» коэффициентом 1.25

«Спартак» не реабилитируется за поражение от «Зенита»

«Ростов» – неприятный соперник для москвичей в последнее время: в пяти встречах «Спартак» ни разу не победил. «Ростов» и сейчас показывает довольно убедительную игру – и в 8 матчах в этом сезоне он еще ни разу не проиграл. «Спартак» в целом тоже неплох, но у него не очень хорошо идет игра с топовыми соперниками: с «Краснодаром» игра не складывалась до удаления, с «Сочи» были сложности в первом тайме, с «Зенитом» – вы видели сами.

«Ростов» организован, резок и опасен – огромная сила в матче против «Спартака».

Победа «Ростова» – за 2,85

«Интер» начнет спасение после провального старта сезона – пострадает «Торино» без Миранчука

У «Интера» худший старт сезона за пять лет: игра очень пострадала, несмотря на неплохую летнюю трансферную кампанию. Теперь Симоне Индзаги получил три матча на исправление ситуации. И первый будет с «Торино».

В последний раз «Торино» обыгрывало соперника в 2019 году. «Интер», несмотря на потерю Ромелу Лукаку кажется более подготовленным к очной встрече. А Симоне Индзаги уже пообещал: «Мы будем биться за победу. Знаю, что у «Интера» были определенные игровые проблемы на старте сезона, но в следующем матче вы увидите совершенно другую игру».

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 1.45

В матче ЦСКА и «Краснодара» будет ничья

Думаю, самый оптимальный прогноз на эту встречу. Да, в последнее время были локальные игровые проблемы. Да, были перестановки. Но ЦСКА выбрался с помощью Владимира Федотова и выжимает максимум на старте. «Краснодар» ищет себя, но даже в таком состоянии крайне эффективен.

Ничья – самый ожидаемый результат этого матча.

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Хотя коэффициент на нее – 4.10

«Лейпциг» начнет удачную серию с новым тренером

Доменико Тедеско после прошлогоднего успеха в Бундеслиге и победы в Кубке неудачно начал сезон и логично потерял место в команде. Новый тренер Марко Розе начинает свой путь в «Лейпциге» как раз после работы в «Боруссии» Д.

«Дортмунд» силен на старте сезона, но немецкие медиа уверены, что хорошая серия клуба остановится именно на команде бывшего тренера.

В этом уверены и букмекеры. Победа «Лейпцига» оценивается в 2.35 («Боруссии» – в 2.75).

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Европа
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