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  • Вилков: «Краснодар» собирается в органы из-за судейства с ЦСКА? Пусть спросят своих игроков, зачем они три раза сфолили в штрафной»

Вилков: «Краснодар» собирается в органы из-за судейства с ЦСКА? Пусть спросят своих игроков, зачем они три раза сфолили в штрафной»

11 сентября 2022, 21:06
5

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал угрозу «Краснодара» обратиться в правоохранительные органы по судейству в матче девятого тура против ЦСКА (1:4).

«Конечно, удивило такое заявление «Краснодара». Вообще, футбол – это спортивная игра. Выносить ее в рамки правоохранительных органов было бы неправильно.

Причем здесь букмекерские ставки и Сергей Иванов? Он что, назначает эти котировки? Получается так, что в букмекерских конторах сидят специалисты, которые оценивают реальную силу команд. И на их взгляд, и на мой в том числе, ЦСКА был фаворитом в этом матче. А какие выставлять цифры, это их сугубо личное дело. Судейская бригада никакого отношения к букмекерским делам не имеет. Это 200 процентов. Если так оценивают силу «Краснодара», то это только его проблема, а не судейской бригады.

Пускай господин генеральный директор «Краснодара» спросит своих футболистов, зачем они три раза в течение одного матча нарушили правила внутри своей штрафной площади и не связано ли это как-то с букмекерскими делами», – сказал Вилков.

  • ЦСКА в матче исполнил 3 пенальти.
  • Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
  • Вилков в прошлом году пожизненно отстранен от судейства в России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Вилков Михаил
Комментарии (5)
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vmonomah17
1662921745
Человека отстранили от футбола на всю жизнь, но продолжают у него брать комментарии? Он может только сказать, кто из судей взятки берет и в каком размере.
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paracetamol
1662922693
Все пены были на тоненького, 50 на 50. А такой же пен в штрафной коней даже не рассматривался. И вообще, игрой руководил ВАР, именно он инициировал разбирательства. Их и надо в кутузку!
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portero
1662922850
Странный эксперт, ну или очень заинтересованный....
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Красногвардейчик
1662931588
Любители просрочки, переплюнули Спартак по мерзости и клоунаде!!!! ЦСКА выиграл по самой игре, и выиграл вчистую......
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