Вилков: «Краснодар» собирается в органы из-за судейства с ЦСКА? Пусть спросят своих игроков, зачем они три раза сфолили в штрафной»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал угрозу «Краснодара» обратиться в правоохранительные органы по судейству в матче девятого тура против ЦСКА (1:4).

«Конечно, удивило такое заявление «Краснодара». Вообще, футбол – это спортивная игра. Выносить ее в рамки правоохранительных органов было бы неправильно.

Причем здесь букмекерские ставки и Сергей Иванов? Он что, назначает эти котировки? Получается так, что в букмекерских конторах сидят специалисты, которые оценивают реальную силу команд. И на их взгляд, и на мой в том числе, ЦСКА был фаворитом в этом матче. А какие выставлять цифры, это их сугубо личное дело. Судейская бригада никакого отношения к букмекерским делам не имеет. Это 200 процентов. Если так оценивают силу «Краснодара», то это только его проблема, а не судейской бригады.

Пускай господин генеральный директор «Краснодара» спросит своих футболистов, зачем они три раза в течение одного матча нарушили правила внутри своей штрафной площади и не связано ли это как-то с букмекерскими делами», – сказал Вилков.