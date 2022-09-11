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    Вилков: «Краснодар» собирается в органы из-за судейства с ЦСКА? Пусть спросят своих игроков, зачем они три раза сфолили в штрафной»

    Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал угрозу «Краснодара» обратиться в правоохранительные органы по судейству в матче девятого тура против ЦСКА (1:4).

    «Конечно, удивило такое заявление «Краснодара». Вообще, футбол – это спортивная игра. Выносить ее в рамки правоохранительных органов было бы неправильно.

    Причем здесь букмекерские ставки и Сергей Иванов? Он что, назначает эти котировки? Получается так, что в букмекерских конторах сидят специалисты, которые оценивают реальную силу команд. И на их взгляд, и на мой в том числе, ЦСКА был фаворитом в этом матче. А какие выставлять цифры, это их сугубо личное дело. Судейская бригада никакого отношения к букмекерским делам не имеет. Это 200 процентов. Если так оценивают силу «Краснодара», то это только его проблема, а не судейской бригады.

    Пускай господин генеральный директор «Краснодара» спросит своих футболистов, зачем они три раза в течение одного матча нарушили правила внутри своей штрафной площади и не связано ли это как-то с букмекерскими делами», – сказал Вилков.

    • ЦСКА в матче исполнил 3 пенальти.
    • Матч в поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
    • Вилков в прошлом году пожизненно отстранен от судейства в России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17095

      Cleaner 59 минут назад

      Некрасиво себя повел ПРОИГРАВШИЙ по ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ игры Краснодар.(

      1
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      Рейтинг: +65978

      portero 1 час назад

      Странный эксперт, ну или очень заинтересованный....

      0
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      Рейтинг: +17049

      paracetamol 1 час назад

      Все пены были на тоненького, 50 на 50. А такой же пен в штрафной коней даже не рассматривался. И вообще, игрой руководил ВАР, именно он инициировал разбирательства. Их и надо в кутузку!

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      Рейтинг: +1619

      vmonomah17 2 часа назад

      Человека отстранили от футбола на всю жизнь, но продолжают у него брать комментарии?
      Он может только сказать, кто из судей взятки берет и в каком размере.

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      Рейтинг: +17049

      paracetamol > vmonomah17 1 час назад

      Согласен!

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      Рейтинг: +17095

      Cleaner > paracetamol 57 минут назад

      Широков на ПОЛЕ человека НОГАМИ БИЛ, а мы на Бомбардире каждый день широковские откровения читаем. А тут всего лишь бывший судья свое мнение высказал.

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