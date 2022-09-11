Медина: «Ненормально, что ЦСКА пробил три пенальти в матче с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал судейства в матче девятого тура против «Краснодара» (4:1).

– Даже не знаю, что сказать. Иногда судьи не дают нам очевидные пенальти. Но сегодня судья дал три пенальти подряд – это ненормально. Нам нужно играть и забивать. Пенальти были чистыми, вопросов нет. Это ненормально, но пенальти чистые.

– Обсуждали ли вы пенальти после игры?

– Мы не обсуждали. Мы уважаем решение судьи. В прошлой игре судья не дал пенальти в ворота «Ростова». Сегодня судья дал 3 пенальти подряд. Нужно уважать решение.