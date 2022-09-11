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    Медина: «Ненормально, что ЦСКА пробил три пенальти в матче с «Краснодаром»

    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал судейства в матче девятого тура против «Краснодара» (4:1).

    – Даже не знаю, что сказать. Иногда судьи не дают нам очевидные пенальти. Но сегодня судья дал три пенальти подряд – это ненормально. Нам нужно играть и забивать. Пенальти были чистыми, вопросов нет. Это ненормально, но пенальти чистые.

    – Обсуждали ли вы пенальти после игры?

    – Мы не обсуждали. Мы уважаем решение судьи. В прошлой игре судья не дал пенальти в ворота «Ростова». Сегодня судья дал 3 пенальти подряд. Нужно уважать решение.

    • ЦСКА реализовал все 3 пенальти.
    • Матч в поле обслуживал ростовчанин Сергей Иванов.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17033

      paracetamol 2 часа назад

      Это ненормально, но пенальти чистые в ваши ворота не назначили. Точно такие же! Вот что ненормально. .

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