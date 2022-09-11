Карпин: «Что с историей про мальчика, который заплакал из-за Fan ID? Минцифры помогло этой семье»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал продолжение истории про ребенка, которого не пустили на стадион из-за проблем с Fan ID.
– Ситуация с Fan ID меняется или нет – вы дали в телеграм-канал информацию о проблемах у семьи болельщиков. Кто-то связывался после этого?
– Да, со мной связались из Минцифры, попросили данные этой семьи и помогли ей.
- С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.
Источник: «РБ Спорт»