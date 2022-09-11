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    Карпин: «Что с историей про мальчика, который заплакал из-за Fan ID? Минцифры помогло этой семье»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал продолжение истории про ребенка, которого не пустили на стадион из-за проблем с Fan ID.

    – Ситуация с Fan ID меняется или нет – вы дали в телеграм-канал информацию о проблемах у семьи болельщиков. Кто-то связывался после этого?

    – Да, со мной связались из Минцифры, попросили данные этой семьи и помогли ей.

    • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4696

      Enter2006 3 часа назад

      Позорище. Ребёнка не пустить на стадион из-за Fan ID. Ребёнка! Превращаемся в тоталитарное государство. Если так будем "развиваться", скоро будем жить как в КНДР, ни лишнего слова не сказать, ни шага вправо или влево, и всегда "под прицелом".

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      Рейтинг: +4696

      Enter2006 > BarStep 2 часа назад

      Да при чём тут фаны то.. Ребёнка не могли провести на стадион чтоль? Могли и ещё как могли, сам знаю это, тк мой ребёнок выступал за команду которая сейчас в РПЛ. Тут уже перебор, ребёнка не пустить на матч из-за сраного Fan ID.. (( В любой ситуации нужно оставаться человеком. Ребёнка до слёз довели и всё равно не пустили, сцуки.

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      Рейтинг: +7426

      BarStep > Enter2006 24 минуты назад

      Ну это вопрос к администрации стадиона..
      Могли бы персонально с ребенком поработать..
      Fan ID в целом здесь каким боком?
      Давайте не смешивать все в одну кучу...
      Мудаки были и есть к сожалению всегда и во все времена..
      К сожалению

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