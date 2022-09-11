Карпин: «Что с историей про мальчика, который заплакал из-за Fan ID? Минцифры помогло этой семье»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал продолжение истории про ребенка, которого не пустили на стадион из-за проблем с Fan ID.

– Ситуация с Fan ID меняется или нет – вы дали в телеграм-канал информацию о проблемах у семьи болельщиков. Кто-то связывался после этого?

– Да, со мной связались из Минцифры, попросили данные этой семьи и помогли ей.