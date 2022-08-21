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  • Карпин пересказал историю болельщика, сына которого не впустили на стадион без Fan ID

Карпин пересказал историю болельщика, сына которого не впустили на стадион без Fan ID

21 августа 2022, 19:48
17

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал историю болельщика. Его сына не впустили на стадион без Fan ID.

«Мы были вчера всей семьей пять человек. У сына не открылись Госуслуги, не вводился пароль. Полтайма папа решал вопрос в комнатке МФЦ, у них зависла система. Без Fan ID не пустили ребенка, он пошел домой пешком со стадиона.

Расстроился, плакал. Но такие правила. Пропустил игру. По этой причине многие, наверное, и не ходят», – пересказал историю Карпин.

  • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1661101601
Посмотреть бы в глаза тому, кто придумал этот Fan ID. Как и тому, кто придумал пенсионную реформу. И кое-кому ещё посмотреть бы в глаза...
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Play
1661101990
К сожалению, за сезон, таких историй наберутся сотни.
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Красногвардейчик
1661104020
Уроды придумали это, надо всем бойкотировать
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Sergh4
1661105859
Нахрен нужны такие походы на футбол!
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фанат джигурды
1661106240
Если на матч проходят только по этому "фануйди"- значит на стадионе находятся исключительно положительные люди, которые в жизни с трибуны даже громко крикнуть не посмеют. Получается полицию можно на матчи не звать. Только полиции почему-то будет больше, чем зрителей. Одни вопросы...
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фанат джигурды
1661106408
Я против актов вандализма на стадионе, но сейчас не 19-й век на дворе. Кругом камеры. Нарушителя вычислить, как сахар в кружке с чаем размешать, но почему-то этого не происходит... Наверное, все хорошие специалисты на дачах, как сказал недавно один очень мудрый человек.
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ySS
1661111035
Этих историй про Ростов, в частности, можно рассказать кучу. Это ещё паренёк пошел домой, а если бы он приехал из области...
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neim
1661114934
Слезная история. А что, ввиде исключения должны были пустить ? А для кого тогда законы пишутся ? Умиляют сказки от Карпина про то как все плохо. То дети иностранцы оформиться не могут, то парня не пустили. Эту историю Карпину специально, на блюдечке принесли, чтобы значимости больше предать, или ему как тренеру больше заняться нечем ?
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