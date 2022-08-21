Карпин пересказал историю болельщика, сына которого не впустили на стадион без Fan ID

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал историю болельщика. Его сына не впустили на стадион без Fan ID.

«Мы были вчера всей семьей пять человек. У сына не открылись Госуслуги, не вводился пароль. Полтайма папа решал вопрос в комнатке МФЦ, у них зависла система. Без Fan ID не пустили ребенка, он пошел домой пешком со стадиона.

Расстроился, плакал. Но такие правила. Пропустил игру. По этой причине многие, наверное, и не ходят», – пересказал историю Карпин.