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    Карпин пересказал историю болельщика, сына которого не впустили на стадион без Fan ID

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал историю болельщика. Его сына не впустили на стадион без Fan ID.

    «Мы были вчера всей семьей пять человек. У сына не открылись Госуслуги, не вводился пароль. Полтайма папа решал вопрос в комнатке МФЦ, у них зависла система. Без Fan ID не пустили ребенка, он пошел домой пешком со стадиона.

    Расстроился, плакал. Но такие правила. Пропустил игру. По этой причине многие, наверное, и не ходят» – пересказал историю Карпин.

    • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: телеграм-канал Валерия Карпина

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    Сегодня, 19:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2468

      фанат джигурды 5 минут назад

      Я против актов вандализма на стадионе, но сейчас не 19-й век на дворе. Кругом камеры. Нарушителя вычислить, как сахар в кружке с чаем размешать, но почему-то этого не происходит...

      Наверное, все хорошие специалисты на дачах, как сказал недавно один очень мудрый человек.

      0
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      Рейтинг: +2468

      фанат джигурды 7 минут назад

      Если на матч проходят только по этому "фануйди"- значит на стадионе находятся исключительно положительные люди, которые в жизни с трибуны даже громко крикнуть не посмеют.
      Получается полицию можно на матчи не звать.

      Только полиции почему-то будет больше, чем зрителей.
      Одни вопросы...

      0
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      Рейтинг: +504

      Sergh4 14 минут назад

      Нахрен нужны такие походы на футбол!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      Красногвардейчик 44 минуты назад

      Уроды придумали это, надо всем бойкотировать

      3
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      Рейтинг: -178

      Fenix forever 50 минут назад

      Расея ...@ули.

      0
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      Рейтинг: +9373

      R_a_i_n > Fenix forever 39 минут назад

      Россия! Пиши правильно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2714

      Play 1 час назад

      К сожалению, за сезон, таких историй наберутся сотни.

      1
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      Рейтинг: +23206

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Посмотреть бы в глаза тому, кто придумал этот Fan ID. Как и тому, кто придумал пенсионную реформу. И кое-кому ещё посмотреть бы в глаза...

      3
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      Рейтинг: -178

      Fenix forever > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ты шо про пукина ? Вот ты смелый )))

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