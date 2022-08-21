Карпин пересказал историю болельщика, сына которого не впустили на стадион без Fan ID

Я против актов вандализма на стадионе, но сейчас не 19-й век на дворе. Кругом камеры. Нарушителя вычислить, как сахар в кружке с чаем размешать, но почему-то этого не происходит...
Наверное, все хорошие специалисты на дачах, как сказал недавно один очень мудрый человек.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал историю болельщика. Его сына не впустили на стадион без Fan ID.
«Мы были вчера всей семьей пять человек. У сына не открылись Госуслуги, не вводился пароль. Полтайма папа решал вопрос в комнатке МФЦ, у них зависла система. Без Fan ID не пустили ребенка, он пошел домой пешком со стадиона.
Расстроился, плакал. Но такие правила. Пропустил игру. По этой причине многие, наверное, и не ходят» – пересказал историю Карпин.
- С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.