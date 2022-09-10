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    В сборной России не исключили замену Боснии и Герцеговины другим соперником

    Тренер сборной России Юрий Никифоров сообщил, что прорабатывается запасной вариант на случай отказа сборной Боснии и Герцеговины от запланированного ноябрьского матча.

    — Не проще в такой ситуации сыграть со сборной легионеров нашего чемпионата или подобной командой?

    — Валерий Георгиевич об этом и говорил, что РФС ищет варианты. Такой вариант тоже не исключается.

    • В Боснии и Герцеговины выступают против проведения матча в России.
    • Боснийцы заработают за игру 200 тысяч евро.
    • Сборная России отстранена от международных официальных матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12047

      ВетеR 1 час назад

      Эритрея может заменить

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      Рейтинг: +18738

      Persona_non_Grata > ВетеR 50 минут назад

      Супер - посмотрим битву титанов !!!

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      Рейтинг: +145

      Miru mir 1 час назад

      Обосрались с Боснией и Герцеговиной....))) Автора этой идиотской идеи выпорть розгами на Красной площади прилюдно....Как там Петр Первый сказал ------"Дабы неповадно было глупостию своей державу нашу позорить".

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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 > Miru mir 1 час назад

      Ты совсем глупый видимо и далеко не "Миру мир"

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