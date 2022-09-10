В сборной России не исключили замену Боснии и Герцеговины другим соперником

Тренер сборной России Юрий Никифоров сообщил, что прорабатывается запасной вариант на случай отказа сборной Боснии и Герцеговины от запланированного ноябрьского матча.
— Не проще в такой ситуации сыграть со сборной легионеров нашего чемпионата или подобной командой?
— Валерий Георгиевич об этом и говорил, что РФС ищет варианты. Такой вариант тоже не исключается.
- В Боснии и Герцеговины выступают против проведения матча в России.
- Боснийцы заработают за игру 200 тысяч евро.
- Сборная России отстранена от международных официальных матчей.
Источник: «РБ Спорт»