В сборной России не исключили замену Боснии и Герцеговины другим соперником

Тренер сборной России Юрий Никифоров сообщил, что прорабатывается запасной вариант на случай отказа сборной Боснии и Герцеговины от запланированного ноябрьского матча.

— Не проще в такой ситуации сыграть со сборной легионеров нашего чемпионата или подобной командой?

— Валерий Георгиевич об этом и говорил, что РФС ищет варианты. Такой вариант тоже не исключается.