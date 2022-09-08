Жена Карпина рассказала, почему тренер отказался от участия в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что ее супруга приглашали принять участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».

– Валерию Георгиевичу предлагали поучаствовать в матче легенд «Спартака»? Понятно, занят, но хоть предлагали?

– Предлагали. Но вы и сами понимаете. Главный тренер РПЛ, до Москвы добираться долго и сложно – mission impossible (миссия невыполнима – прим. «Бомбардира»).