Жена Карпина рассказала, почему тренер отказался от участия в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что ее супруга приглашали принять участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».
– Валерию Георгиевичу предлагали поучаствовать в матче легенд «Спартака»? Понятно, занят, но хоть предлагали?
– Предлагали. Но вы и сами понимаете. Главный тренер РПЛ, до Москвы добираться долго и сложно – mission impossible (миссия невыполнима – прим. «Бомбардира»).
- Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
- «Ростов» идет на 5-м месте в РПЛ.
Источник: Sport24