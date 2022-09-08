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    Жена Карпина рассказала, почему тренер отказался от участия в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

    Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заявила, что ее супруга приглашали принять участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».

    – Валерию Георгиевичу предлагали поучаствовать в матче легенд «Спартака»? Понятно, занят, но хоть предлагали?

    – Предлагали. Но вы и сами понимаете. Главный тренер РПЛ, до Москвы добираться долго и сложно – mission impossible (миссия невыполнима – прим. «Бомбардира»).

    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
    • «Ростов» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    08.09.2022 17:45
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7417

      nik55 7 часов назад

      тупая отмазка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Romeo 123 7 часов назад

      Что то в последнее время жены картпина много, Валера Подкаблучник!

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