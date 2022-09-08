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  • Фаны «Наполи» орут «The Champions» во время гимна ЛЧ. Сейчас – с громкостью 113 дБ: это громче, чем поезд метро

Фаны «Наполи» орут «The Champions» во время гимна ЛЧ. Сейчас – с громкостью 113 дБ: это громче, чем поезд метро

8 сентября 2022, 14:14
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«Наполи» ударно начал сезон в Лиге чемпионов – обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:1. Играть в Неаполе в целом никогда не просто. Во многом это связано с оглушительными фанатами «Наполи».

После долгого кризиса клуб вернулся в Лигу чемпионов в 2011 году. С сентября-2011, с матча с «Вильярреалом», фанаты «Наполи» придумали традицию – громко кричать «The Champions» во время исполнения финальной строчки Лиги чемпионов.

Так было в 2018 году:

Так было перед «Ливерпулем» 7 сентября 2022 года:

Громкость выкрика «The Champions» составляет 113 децибел. Громкость празднования гола Петра Зелиньски с пенальти составляет 110 децибел. И вот несколько фактов про громкость (слово «децибелы» сокращаем до принятого «дБ»):

• Шкала рекомендуемого максимально допустимого уровня шума от ВОЗ – 85 дБ.

• 100 дБ – приемлемый уровень шума. Но при регулярном воздействии звука такой громкости здоровье (в данном случае слух) человека может стать хуже. ВОЗ рекомендует слушать звуки такой громкости не больше 15 минут.

Громкость приближающегося поезда метро старого образца как раз составляет 100 дБ.

• Громкий крик и лай собаки прямо в ухо оценивается в 110 дБ. Центр по контролю и профилактике заболеваний говорит, что резкое появление этого звука может привести к незначительной по длительности потере слуха.

• При прямом воздействии шума в 120 дБ и более ухо человека травмируется.

• Шум болида Формулы 1 составляет 130 дБ.

• Шум реактивного истребителя – 140 дБ.

• При громкости шума от 165 дБ у человека лопаются барабанные перепонки.

У «Наполи» получилось громко, но не рекордно. Максимальное достижение установили фанаты «Галатасарая», когда кричали с громкостью 131 дБ. Этот показатель попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Сын Симеоне с 13 лет мечтал о Лиге чемпионов: в 14 сделал тату с лого ЛЧ, в 27 забил в дебютном матче в турнире

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Лига чемпионов Наполи Ливерпуль
Комментарии (1)
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portero
1662636240
Мощно орут!!!!
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