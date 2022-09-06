Личка: «Может, после России не найду работу. Могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка допустил, что после России у него могут возникнуть проблемы с трудоустройством.

– У вас в следующем году заканчивается контракт. Как думаете, сможете найти работу в Европе?

– Не знаю. Может, после России и не найду работу в Чехии. Мне могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим». Всe может быть.