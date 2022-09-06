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    Личка: «Может, после России не найду работу. Могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка допустил, что после России у него могут возникнуть проблемы с трудоустройством.

    – У вас в следующем году заканчивается контракт. Как думаете, сможете найти работу в Европе?

    – Не знаю. Может, после России и не найду работу в Чехии. Мне могут сказать: «Ты работал в России, мы тебя не хотим». Всe может быть.

    • Личка работает в России с 2020 года.
    • Его контракт с «Оренбургом» истекает следующим летом.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2022 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17025

      Cleaner 4 часа назад

      Играй хорошо, и будешь нарасхват.

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