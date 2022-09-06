«Факел» уволил главного тренера Василенко. Он вывел клуб в высший дивизион спустя 21 год

«Факел» объявил об отставке главного тренера Олега Василенко. Стороны расстаются по обоюдному согласию.
«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект.
Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моeм сердце. Желаю клубу удачи!» – сказал Василенко.
- При Василенко «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
- Василенко принял команду в 2020 году.
- В 8 турах сезона РПЛ у «Факела» 0 побед и 14-е место в таблице.
Источник: телеграм-канал «Факела»