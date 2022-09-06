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  • «Факел» уволил главного тренера Василенко. Он вывел клуб в высший дивизион спустя 21 год

«Факел» уволил главного тренера Василенко. Он вывел клуб в высший дивизион спустя 21 год

6 сентября 2022, 17:05
10

«Факел» объявил об отставке главного тренера Олега Василенко. Стороны расстаются по обоюдному согласию.

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект.

Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моeм сердце. Желаю клубу удачи!» – сказал Василенко.

  • При Василенко «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
  • Василенко принял команду в 2020 году.
  • В 8 турах сезона РПЛ у «Факела» 0 побед и 14-е место в таблице.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Василенко Олег
Комментарии (10)
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MaxRnD
1662475482
Идиотизм. Тут не кровати двигать надо ...
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Iskander_17
1662476113
А что хотело руководство факела,чтоб обыгрывали цска, зенит, Спартак, ну вы орёте))
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Krasnodar 123
1662476667
Четвертый пошел! Факел сгорел в Краснодаре, а догорел в матче с Динамо! Очень хотелось Василенко всех удивить. Результат!!!???
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aubergine
1662479005
Я может немного путаю, но Василенко принял Факел, когда команда была в зоне вылета в ФНЛ или около. При нём команда спаслась, и осталась в ФНЛ, а уже в следующем сезоне Факел вышел в РПЛ. А теперь вот расстаются, обидно немного за тренера.
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АЛЕКС 58
1662479449
Зря!!!
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САДЫЧОК
1662480714
Отличный тренер ! Уволили люди , которые являются Злом нашего футбола !
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Красногорск_Фан
1662483197
Зря. Прежде всего человек в наше не простое время принес в город праздник. И без сомнения это далось тяжёлым трудом
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Bozigit
1662486484
Жаль. Тренер не виноват
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Тазит
1662523483
Это свинство!
Ответить
zigbert
1662550005
Скоропалительное решение.
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