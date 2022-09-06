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    «Факел» уволил главного тренера Василенко. Он вывел клуб в высший дивизион спустя 21 год

    «Факел» объявил об отставке главного тренера Олега Василенко. Стороны расстаются по обоюдному согласию.

    «Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект.

    Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моeм сердце. Желаю клубу удачи!» – сказал Василенко.

    • При Василенко «Факел» вернулся в высший дивизион спустя 21 год.
    • Василенко принял команду в 2020 году.
    • В 8 турах сезона РПЛ у «Факела» 0 побед и 14-е место в таблице.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    06.09.2022 17:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1951

      Bozigit 4 часа назад

      Жаль. Тренер не виноват

      1
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      Рейтинг: +5346

      Красногорск_Фан 5 часов назад

      Зря. Прежде всего человек в наше не простое время принес в город праздник. И без сомнения это далось тяжёлым трудом

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9435

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Отличный тренер !
      Уволили люди , которые являются Злом нашего футбола !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2201

      АЛЕКС 58 6 часов назад

      Зря!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      aubergine 6 часов назад

      Я может немного путаю, но Василенко принял Факел, когда команда была в зоне вылета в ФНЛ или около. При нём команда спаслась, и осталась в ФНЛ, а уже в следующем сезоне Факел вышел в РПЛ. А теперь вот расстаются, обидно немного за тренера.

      3
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      Рейтинг: +2481

      Krasnodar 123 7 часов назад

      Четвертый пошел! Факел сгорел в Краснодаре, а догорел в матче с Динамо! Очень хотелось Василенко всех удивить. Результат!!!???

      1
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      Рейтинг: +66

      Iskander_17 7 часов назад

      А что хотело руководство факела,чтоб обыгрывали цска, зенит, Спартак, ну вы орёте))

      3
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      Рейтинг: +50286

      MaxRnD 7 часов назад

      Идиотизм. Тут не кровати двигать надо ...

      4
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      Рейтинг: +3063

      FRZZ 8 часов назад

      Такова участь тренера...

      2
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