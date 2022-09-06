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    «Фотографируйте и молчите». Карпин ответил фотографу «Торпедо», сказавшему, что «Ростов» победил благодаря судейству

    У главного тренера «Ростова» Валерия Карпина произошла перепалка с фотографом «Торпедо» после очного матча команд в восьмом туре РПЛ.

    Журналист: Честно скажите, есть ли удовлетворение от такой победы, которая добывается таким своеобразным способом?

    Фотограф: За счет судей.

    Журналист: Я этого не говорил.

    Фотограф: Добавьте.

    Карпин: Это кто? Представьтесь.

    Фотограф: Какая разница?

    Карпин: Большая.

    Фотограф: От футбольного клуба «Торпедо» фотограф.

    Карпин: А что здесь делаете?

    Фотограф: Пресс-конференцию послушать пришел.

    Карпин: Послушать? Ну послушайте. Если вы фотограф, вы фотографируете. Фотографируйте и молчите.

    • Ростовчане забили на 99-й минуте с пенальти и выиграли 1:0.
    • Перед этим они два 11-метровых не реализовали.
    • «Ростов» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.
    • Матч обслуживал арбитр Ян Бобровский.

    Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      linkkivibe 4 часа назад

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