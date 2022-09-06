«Фотографируйте и молчите». Карпин ответил фотографу «Торпедо», сказавшему, что «Ростов» победил благодаря судейству

У главного тренера «Ростова» Валерия Карпина произошла перепалка с фотографом «Торпедо» после очного матча команд в восьмом туре РПЛ.
Журналист: Честно скажите, есть ли удовлетворение от такой победы, которая добывается таким своеобразным способом?
Фотограф: За счет судей.
Журналист: Я этого не говорил.
Фотограф: Добавьте.
Карпин: Это кто? Представьтесь.
Фотограф: Какая разница?
Карпин: Большая.
Фотограф: От футбольного клуба «Торпедо» фотограф.
Карпин: А что здесь делаете?
Фотограф: Пресс-конференцию послушать пришел.
Карпин: Послушать? Ну послушайте. Если вы фотограф, вы фотографируете. Фотографируйте и молчите.
- Ростовчане забили на 99-й минуте с пенальти и выиграли 1:0.
- Перед этим они два 11-метровых не реализовали.
- «Ростов» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ.
- Матч обслуживал арбитр Ян Бобровский.
Безумная победа «Ростова»: игроки дважды перебивали пенальти, а третий забили на 99-й минуте
Источник: «Спорт-Экспресс»