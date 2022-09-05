Черчесов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о результате матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.

Действующий чемпион России оторвался от соперника на 4 очка в турнирной таблице.

«Мне не удалось посмотреть встречу целиком, видел только нарезку голов и опасных моментов. Если судить по ним, то питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом.

Думаю, что результат был очень важен для обеих команд – как с турнирной, так и с психологической точки зрения.

Успех чемпиона же подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона», – заявил Черчесов.