Черчесов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

По нарезке судить нельзя. Фуфло, а не комментарий.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о результате матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
- Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.
- Действующий чемпион России оторвался от соперника на 4 очка в турнирной таблице.
«Мне не удалось посмотреть встречу целиком, видел только нарезку голов и опасных моментов. Если судить по ним, то питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом.
Думаю, что результат был очень важен для обеих команд – как с турнирной, так и с психологической точки зрения.
Успех чемпиона же подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона», – заявил Черчесов.