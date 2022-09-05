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    Черчесов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о результате матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    • Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.
    • Действующий чемпион России оторвался от соперника на 4 очка в турнирной таблице.

    «Мне не удалось посмотреть встречу целиком, видел только нарезку голов и опасных моментов. Если судить по ним, то питерцы победили уверенно и могли сделать это с крупным счетом.

    Думаю, что результат был очень важен для обеих команд – как с турнирной, так и с психологической точки зрения.

    Успех чемпиона же подтвердил, что команда Семака является безусловным фаворитом этого сезона», – заявил Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5923

      Давид59 6 сентября, 07:19

      По нарезке судить нельзя. Фуфло, а не комментарий.

      1
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      Рейтинг: +4203

      ААМ > Давид59 6 сентября, 09:30

      Смотря какая нарезка.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15944

      Barmaleushka > ААМ 6 сентября, 09:33

      Нарезка показывающая трибуны например .

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