Агент: «Малком и Клаудиньо потянули бы уровень сборной Бразилии на ЧМ-2022»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о перспективах футболистов сыграть на ЧМ-2022.

– Клаудиньо из-за травмы бедра пропустил три последних матча «Зенита» и вернулся против «Спартака». Как он себя чувствует?

– Всe в порядке. Клаудиньо полностью готов играть, боль его больше не беспокоит.

– Малком набрал отличную форму, как оцениваете его шансы сыграть в сентябре за сборную Бразилии?

– Малком – изумруд, но мне сложно сказать, вызовут его в сборную Бразилии или нет.

– Как оцениваете шансы Малкома и Клаудиньо попасть на ЧМ-2022 в Катаре?

– По своему мастерству Малком и Клаудиньо потянули бы уровень сборной Бразилии, но мне сложно что-то обещать.

– Как думаете, за игрой Малкома и его соотечественников в РПЛ следят в сборной Бразилии?

– Честно говоря, я не знаю.