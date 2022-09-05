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    Агент: «Малком и Клаудиньо потянули бы уровень сборной Бразилии на ЧМ-2022»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о перспективах футболистов сыграть на ЧМ-2022.

    – Клаудиньо из-за травмы бедра пропустил три последних матча «Зенита» и вернулся против «Спартака». Как он себя чувствует?

    – Всe в порядке. Клаудиньо полностью готов играть, боль его больше не беспокоит.

    – Малком набрал отличную форму, как оцениваете его шансы сыграть в сентябре за сборную Бразилии?

    – Малком – изумруд, но мне сложно сказать, вызовут его в сборную Бразилии или нет.

    – Как оцениваете шансы Малкома и Клаудиньо попасть на ЧМ-2022 в Катаре?

    – По своему мастерству Малком и Клаудиньо потянули бы уровень сборной Бразилии, но мне сложно что-то обещать.

    – Как думаете, за игрой Малкома и его соотечественников в РПЛ следят в сборной Бразилии?

    – Честно говоря, я не знаю.

    • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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    Источник: Metaratings

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    05.09.2022 18:11
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65888

      portero 9 часов назад

      У бразио полно крутых ребят, сомневаюсь что Малком и Клаудиньо выиграют конкуренцию...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1373

      Дубина 11 часов назад

      Видели мы этих игрочишек в лиги чемпионов))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15916

      Barmaleushka > Дубина 10 часов назад

      Где ты был вчера трепло убогое ? Выл от злобы и бессилия наверно где-нибудь , забившись в угол .

      2
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      ...
      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > Barmaleushka 10 часов назад

      сектант

      0
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      ...
      Рейтинг: +1373

      Дубина > Barmaleushka 10 часов назад

      О у тебя пукан горит)) хахах

      0
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      Рейтинг: +15916

      Barmaleushka > Дубина 10 часов назад

      Несмотря на то , что ты вчера ссыкливо гасился , твой "пожар" наблюдали от Калининграда до Владивостока .

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      Рейтинг: +15916

      Barmaleushka > Фитоняшич 10 часов назад

      Я так и знал .

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      Рейтинг: +1373

      Дубина > Barmaleushka 9 часов назад

      Прими боярки на грудь грамм 200-300 мож попустит хоть немного!!!

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      Рейтинг: +15916

      Barmaleushka > Дубина 9 часов назад

      Хлебай сам свой эликсир "спартаковского величия")))

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      Рейтинг: +189

      БогажКареры > Дубина 8 часов назад

      Дубина ушёл ( или ушла ) от прямого ответа на конкретный вопрос
      Видимо было из-за чего....

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      Рейтинг: +293

      saf05 11 часов назад

      Если только с Газпромом.

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      Рейтинг: +15916

      Barmaleushka > saf05 10 часов назад

      Ну не со "меринофлотом" же .

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