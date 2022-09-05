Юран считает, что Абаскаль ошибся, выпустив три форварда в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран объяснил, почему московский клуб проиграл «Зениту» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

– Мог ли «Спартак» обыграть «Зенит»?

– Наверное, нужно было играть против питерцев более сдержанно. Мартинс – опорник, но был сдвинут вправо. Не совсем его позиция.

Не хватило еще одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа.

Играть против «Зенита» в три нападающих... Ну, не знаю. Надо реально смотреть на вещи. Нужно все же отталкиваться от уровня своих подопечных и учитывать силу соперника. А так на выходе что мы получили?

– Что?

– И игра невнятная, и минус три очка. Мне кажется, против такого «Зенита», который превышает всех в классе в нашей лиге, нужно было сыграть прагматичнее.