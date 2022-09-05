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  • Юран считает, что Абаскаль ошибся, выпустив три форварда в матче с «Зенитом»

Юран считает, что Абаскаль ошибся, выпустив три форварда в матче с «Зенитом»

5 сентября 2022, 14:59
24

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран объяснил, почему московский клуб проиграл «Зениту» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

– Мог ли «Спартак» обыграть «Зенит»?

– Наверное, нужно было играть против питерцев более сдержанно. Мартинс – опорник, но был сдвинут вправо. Не совсем его позиция.

Не хватило еще одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа.

Играть против «Зенита» в три нападающих... Ну, не знаю. Надо реально смотреть на вещи. Нужно все же отталкиваться от уровня своих подопечных и учитывать силу соперника. А так на выходе что мы получили?

– Что?

– И игра невнятная, и минус три очка. Мне кажется, против такого «Зенита», который превышает всех в классе в нашей лиге, нужно было сыграть прагматичнее.

  • «Спартак» вел в счете по ходу матча.
  • Москвичи пропустили оба гола после перерыва.
  • «Спартак» идет на 5-м месте РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Абаскаль Гильермо
Комментарии (24)
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oyabun
1662379316
Абаскаль выпускал замену по принципу "свистать всех наверх!" . Это уже от отчаяния. Тот же Бальде видно было совсем еще не готов.
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Давид59
1662379498
Химки правильно сыграли.
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JTherry
1662380924
три нападающих были выпущены уже когда счет был не в пользу Спартака, в надежде, что кто-то из них сотворит "чудо", и был момент, когда Промес должен был забивать (93'), сбился прицел... в целом ни Бальде, ни Николсон не "удивили", оба растренированы... Юран, возможно, имел ввиду, что после перерыва, нужно было посадить Игнатова на лавку (пользы от него было мало), и укрепить опорную зону и защиту (правый фланг нуждался в усилении)...
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Ганнибал Лектор
1662383174
Побольше бы в РПЛ Абаскалей, готовых играть в футбол с любым соперником, и поменьше всяких Юранов, Савичевых и прочих Божовичей, паркующих автобус в своей штрафной. Надо в футбол играть, а не вольной борьбой заниматься
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САДЫЧОК
1662383311
Абаскаль школьник , по тренерским меркам , возможно хороший , но школьник ! Слишком жирно , для него возглавлять Спартак ! Гнать , его и как можно быстрее !
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Romeo 123
1662383849
Сказал недо тренер
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NewLife
1662384447
Не дай нам бог такого тренера, как Юран.
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моэм
1662385574
Соглашусь...три напа для не до конца сбалансированной команды это смерть...Зенит забил сколько хотел (как бразильцы) и спокойно контролировал не напрягаясь игру играя вполсилы...Зенит очень силён и способен затоптать любого , и у Семака главная задача суметь мобилизовать бразильцев на игру , аи заставить их не дурачиться на поле.
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Mariner
1662387660
3 напа против Зенита - слабоумие и отвага )))
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nik55
1662392045
Аленичев: «Пока в «Зенит» приезжают бразильцы, а не уезжают, петербуржцы будут чемпионами»
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