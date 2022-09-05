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    Юран считает, что Абаскаль ошибся, выпустив три форварда в матче с «Зенитом»

    Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран объяснил, почему московский клуб проиграл «Зениту» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

    – Мог ли «Спартак» обыграть «Зенит»?

    – Наверное, нужно было играть против питерцев более сдержанно. Мартинс – опорник, но был сдвинут вправо. Не совсем его позиция.

    Не хватило еще одного футболиста оборонительного плана. Раз у Игнатова игра не пошла, значит, надо было, наверное, выпускать исполнителя более разрушительного амплуа.

    Играть против «Зенита» в три нападающих... Ну, не знаю. Надо реально смотреть на вещи. Нужно все же отталкиваться от уровня своих подопечных и учитывать силу соперника. А так на выходе что мы получили?

    – Что?

    – И игра невнятная, и минус три очка. Мне кажется, против такого «Зенита», который превышает всех в классе в нашей лиге, нужно было сыграть прагматичнее.

    • «Спартак» вел в счете по ходу матча.
    • Москвичи пропустили оба гола после перерыва.
    • «Спартак» идет на 5-м месте РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 14:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7383

      nik55 11 часов назад

      Аленичев: «Пока в «Зенит» приезжают бразильцы, а не уезжают, петербуржцы будут чемпионами»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2140

      Ловкий Бубен 12 часов назад

      Ну хоть один забили, был бы один форвард не забили б ни одного, гол кстати красивый Спартак забил, но у Спартака куча других проблем к сожалению, Малком, Кузяев , Вендел , Мостовой и Касьера ходили по штрафной как по своей половине поля , у Зенита просто был тот день когда ничего не хотело залетать, а так бы и не знаю даже.....

      0
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      Рейтинг: +1377

      Mariner 12 часов назад

      3 напа против Зенита - слабоумие и отвага )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +683

      Конопляных дел мастер 12 часов назад

      3 форварда? Не, не видел. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1944

      Bozigit 13 часов назад

      Абаскаль слишком понадеялся

      0
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      Рейтинг: +2014

      моэм 13 часов назад

      Соглашусь...три напа для не до конца сбалансированной команды это смерть...Зенит забил сколько хотел (как бразильцы) и спокойно контролировал не напрягаясь игру играя вполсилы...Зенит очень силён и способен затоптать любого , и у Семака главная задача суметь мобилизовать бразильцев на игру , аи заставить их не дурачиться на поле.

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      Рейтинг: +129

      Теркчанин 13 часов назад

      может нужно писать трех форвардов?

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      Рейтинг: +15411

      NewLife 13 часов назад

      Не дай нам бог такого тренера, как Юран.

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      Рейтинг: +129

      Теркчанин > NewLife 13 часов назад

      а что с ним не так?

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      Рейтинг: +15411

      NewLife > Теркчанин 13 часов назад

      Много долго перечислять и не все корректно.

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      Рейтинг: +87

      Romeo 123 13 часов назад

      Сказал недо тренер

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      Рейтинг: +9428

      САДЫЧОК 13 часов назад

      Абаскаль школьник , по тренерским меркам , возможно хороший , но школьник !
      Слишком жирно , для него возглавлять Спартак ! Гнать , его и как можно быстрее !

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      Рейтинг: +15411

      NewLife > САДЫЧОК 13 часов назад

      А ты уже решил и знаешь, кем заменить, или просто балаболишь ?

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