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    «Разрыв между командами все еще существует». Бывший советник Федуна – о матче «Спартак» – «Зенит»

    Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

    «У «Зенита» все еще больше тактических знаний и уверенности в своей технике. Сегодня мы увидели, что разрыв между командами все еще существует. «Спартаку» требуется много времени, чтобы достичь стандарта «Зенита», – сказал Камоцци.

    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1.
    • Московская команда не может выиграть у петербуржцев с 2017 года.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2022 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      вообще пох

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      Рейтинг: +1453

      alefreddy 6 часов назад

      не времени а денег на хороших исполнителей а с этим составом можно уповать только на удачу

      0
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      Рейтинг: +1407

      Toomans 7 часов назад

      Время лечит!

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      Рейтинг: +39114

      Project Бабангида 7 часов назад

      это не просто разрыв. это разрыв по полной )

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