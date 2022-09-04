«Разрыв между командами все еще существует». Бывший советник Федуна – о матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«У «Зенита» все еще больше тактических знаний и уверенности в своей технике. Сегодня мы увидели, что разрыв между командами все еще существует. «Спартаку» требуется много времени, чтобы достичь стандарта «Зенита», – сказал Камоцци.

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1.

Московская команда не может выиграть у петербуржцев с 2017 года.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение