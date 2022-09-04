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«Спартак» – «Зенит»: стартовые составы

4 сентября 2022, 18:55
26

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, Волков, Маслов, Рассказов, Классен, Рыбус, Пруцев, Умяров, Николсон, Кейта, Шитов, Зорин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

Запасные: Одоевский, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (26)
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slavа0508
1662307358
Ну зачем Максименко поставили у него всегда мандраж с сильными клубами ,,,,
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житель СПб
1662307807
Ну что?! Всем нам хорошего футбола! Болею за свою команду! Но и с уважением похвалю Спартак - если будет за что!
Ответить
egor tikhonov
1662308399
это последний точно шанс для Максименко...
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волчарик
1662308822
Надеюсь посмотреть открытый интересный футбол без судейских ошибок.Вперед Зенит.
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ААМ
1662309085
Составы ожидаемы. А результат?
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Иван Петров 1986
1662309507
Спартаку удачи !
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Toomans
1662309725
Ну что, товарищи. Ждем праздника футбола! Дерби двух столиц! И это именно про матч Спартак - Зенит (Зенит - Спартак). Очень принципиальная встреча. Желаю всем качественной игры и незабываемых эмоций! Пусть победит сильнейший!
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cheser1970
1662309820
два раза в год (бывает и больше) жду этот матч напиваюсь в дрова))) и не важно какой итог будет эти матчи всегда огонь
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Anton1969
1662310064
Да почему опять ставит тренер Максименко с Соболевым??? Мало ошибок предыдущего тренера???
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NewLife
1662310719
Не пойму, зачем нужен это шум перед игрой. Я не могу назвать это музыкой, это х.з. что, хотя на вкус и цвет товарища нет, но не до такого же маразма.
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