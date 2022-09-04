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    «Спартак» – «Зенит»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

    Запасные: Селихов, Волков, Маслов, Рассказов, Классен, Рыбус, Пруцев, Умяров, Николсон, Кейта, Шитов, Зорин.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

    Запасные: Одоевский, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»

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    Источник: сайт РПЛ

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    04.09.2022 18:55
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +653

      dim29 9 часов назад

      игроки спартака словно не верят своему счастью
      ,прижались к воротам,явно бояться зенит,мне лично это претит,но вынужден признать ,у зенита 2 состава и он силен.

      0
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      Рейтинг: +15401

      NewLife 10 часов назад

      Не пойму, зачем нужен это шум перед игрой. Я не могу назвать это музыкой, это х.з. что, хотя на вкус и цвет товарища нет, но не до такого же маразма.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16251

      Anton01011969 10 часов назад

      Да почему опять ставит тренер Максименко с Соболевым??? Мало ошибок предыдущего тренера???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      cheser1970 10 часов назад

      два раза в год (бывает и больше) жду этот матч напиваюсь в дрова))) и не важно какой итог будет эти матчи всегда огонь

      2
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      Рейтинг: +17251

      житель СПб > cheser1970 7 часов назад

      Берегите себя! Завтра понедельник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1407

      Toomans 10 часов назад

      Ну что, товарищи. Ждем праздника футбола! Дерби двух столиц! И это именно про матч Спартак - Зенит (Зенит - Спартак). Очень принципиальная встреча. Желаю всем качественной игры и незабываемых эмоций! Пусть победит сильнейший!

      6
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      Рейтинг: +653

      dim29 > Toomans 8 часов назад

      ну на данный момент зенит сильней ,всем добра.,Мой любимый Спартак и Факел только за счёт самоотдачи может навязать борьбу.

      0
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      Рейтинг: +3748

      Иван Петров 1986 10 часов назад

      Спартаку удачи !

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      Рейтинг: +4181

      ААМ 10 часов назад

      Составы ожидаемы. А результат?

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > ААМ 10 часов назад

      Я затрудняюсь с прогнозами. Эмоций много будет - результат непредсказуем.

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      Рейтинг: +2515

      волчарик 10 часов назад

      Надеюсь посмотреть открытый интересный футбол без судейских ошибок.Вперед Зенит.

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      Рейтинг: +377

      egor tikhonov 11 часов назад

      кому как не ему отыгрываться за ту беду?

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      Рейтинг: +377

      egor tikhonov 11 часов назад

      это последний точно шанс для Максименко...

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      Ответить
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      Рейтинг: +1407

      Toomans > egor tikhonov 10 часов назад

      Ну не хороните парня за зря. Он хороший вратарь.

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