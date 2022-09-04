«Спартак» – «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, Волков, Маслов, Рассказов, Классен, Рыбус, Пруцев, Умяров, Николсон, Кейта, Шитов, Зорин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.
Запасные: Одоевский, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».
- Начало игры – в 20:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ (17 очков), «Спартак» отстает на одно очко.
Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»
Источник: сайт РПЛ