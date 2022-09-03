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    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»

    Дерби «Спартака» и «Зенита» – одно из самых популярных и жестких в России. 4-го числа пройдет первый матч между командами в этом сезоне РПЛ. Мы уже подготовились – и ответили на главные вопросы вокруг этой встрече:

    Авторы «Бомбардира» обсуждают дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, ждать ли много голов и кто будет контролировать игру

    А еще сделали тест об истории противостоянии и предлагаем вам пройти его:

    Фото: Официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Зенита», Maksim Konstantinov, Russian Look, imago sportfotodienst/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    03.09.2022 15:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5760

      GoldPlayFIFARus9 3 сентября, 16:15

      Опрос какой-то левый. Спрашивают:
      Еще один простой вопрос: у кого больше титулов?
      Жму Зенит, говорит Спартак. Бред какой-то. Откуда у Спартака столько титулов? По на покупал что ли в 90-е?

      0
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      Рейтинг: +16730

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 3 сентября, 17:07

      Это с момента основания клуба.

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      Рейтинг: +511

      Спартач80 > GoldPlayFIFARus9 15 часов назад

      Ипать ты полупокер,вамже твердим,что нет у вас истории=)))))))

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