Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»

Дерби «Спартака» и «Зенита» – одно из самых популярных и жестких в России. 4-го числа пройдет первый матч между командами в этом сезоне РПЛ. Мы уже подготовились – и ответили на главные вопросы вокруг этой встрече:

Авторы «Бомбардира» обсуждают дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, ждать ли много голов и кто будет контролировать игру

А еще сделали тест об истории противостоянии и предлагаем вам пройти его:

Фото: Официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Зенита», Maksim Konstantinov, Russian Look, imago sportfotodienst/Global Look Press