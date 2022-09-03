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    Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

    Привет, это авторы «Бомбардира» Михаил Морозов и Илья Егоров. 4 сентября состоится матч «Спартака» и «Зенита», атмосфера вокруг которого и без того накалилась в последнее время. И мы тоже не можем пройти мимо него.

    Сейчас мы ответили на одни из главных вопросов перед этим матчем.

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    Прервет ли «Спартак» успешную серию «Зенита» против московских команд?

    Михаил Морозов: Уже прервал бы, если б не глупость на последних минутах в прошлом матче в рамках РПЛ. Сейчас шансов не больше. Тогда «Зенит» хотя бы не решал турнирных задач. Сейчас у него заметно больше мотивации, он лучше укомплектован и сыгран. А фактор чужого поля едва ли будет иметь значение. «Спартак» победить может, но фаворит тут ясен.

    Илья Егоров: «Спартак» стал лучше? Да, определенно. Причем процесс трансформации начался при Паоло Ваноли, а Гильермо Абаскаль успешно продолжает его. «Спартак» стал умнее, эффективнее и опаснее: шуточки про «ромбики» и забегания перестали быть шуточками и превратились в успешные приемы на практике.

    «Зенит»? Ну он тоже в порядке. Сергей Семак за последние полгода потерял несколько важных игроков, но бразильцы все еще здесь, а руководство укрепило состав несколькими сильными футболистами. Хотелось бы, конечно, чтобы Москва прервала эту странную серию Питера, но это вряд ли произойдет – «Зенит» Семака все же сыграннее, несмотря на козыри Абаскаля. Но матч будет интересным.

    Забьет ли наконец Кассьерра в РПЛ?

    Михаил Морозов: Результативность Кассьерры исключительно в кубковых играх – стечение обстоятельств. Естественно, он способен (и будет) забивать в РПЛ. Первый гол можно забить уже «Спартаку», который далеко не безгрешен в защите – подбор игроков у клуба в этой линии все равно пока видится средним. У Кассьерры наверняка будет свой шанс.

    Илья Егоров: Да. Голы Кассьерры в РПЛ – дело времени. У «Спартака» есть проблемы в обороне, хоть Абаскаль и пытается эффектно замаскировать их под сильными сторонами. Но эта встреча – идеальный шанс для Кассьерры открыть счет голам в Премьер-лиге.

    Приедет ли Федун на первое дерби вне клуба?

    Михаил Морозов: «Вне» клуба этот человек и так был практически всегда, поэтому – какая разница?

    Илья Егоров: Мне кажется, все возможно – тем более, Москва, вроде бы родной стадион. В любом случае это было бы классное появление.

    Будет ли у «Зенита» фора во владении?

    Михаил Морозов: Как ни парадоксально, именно этот компонент будет, скорее, зависеть от «Спартака». Думаю, «Зенит» будет приглядываться к «Спартаку» и по ситуации поймет, как действовать. Если «Спартак» будет владеть мячом, то «Зенит» постарается укатать его на контратаках, как в прошлых играх. Если отдаст мяч – то «Зенит» задавит сам. Так что тут очень интересно, сделал ли «Спартак» выводы из игры за Суперкубок.

    Илья Егоров: Как я уже сказал в первом вопросе, «Зенит» элементарно по общему уровню опытнее и сыграннее. Так что да, фора во владении может быть в пользу «Зенита». Но это не главное, потому что Абаскаль умеет отталкиваться от соперника – мы это видели по первым турам.

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    Сколько голов забьют команды на двоих?

    Михаил Морозов: Почему-то кажется, что голов не будет много. Два-три. Опять-таки, многое зависит от «Спартака». «Зенит» нам давно уже понятен, а новый «Спартак», прагматично добывающий результат, мы еще не видели. Только веселый и куражный. Прагматизм – едва ли не единственный шанс на сегодня, чтобы победить «Зенит». И в этом случае голов будет мало.

    Илья Егоров: В последних 10 встречах «Спартак» и «Зенит» лишь раз забивали меньше двух голов. Хочется верить, что тенденция сохранится, но что-то подсказывает, что это будет аккуратный матч.

    Текст: Илья Егоров, Михаил Морозов

    Фото: официальный сайт «Зенита»

    Источник: Бомбардир

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    03.09.2022 12:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1407

      Toomans 19 часов назад

      В общем, как верно заметили в статье, если обе команды не проиграют сами себе, думаю, матч будет достаточно сдержанным. Зениту нужен гарантированный задел, чтобы оторваться в таблице, Спартаку - не отстать и почувствовать уверенность в играх с лидерами чемпионата. Ждем-с!

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      Рейтинг: +1407

      Toomans 19 часов назад

      Посмотрим, каким будет матч. Записывать Зенит в бумажные фавориты я бы не стал, ибо, все-таки, матчи в Москве даются тяжело. От Спартака ожидаю давление на первых минутах, будут пытаться сделать разницу сразу, больше работать с мячом. Уверен, что москвичи будут стараться играть первым номером при своих трибунах. Последние игры Спартака вселяют оптимизм в части того, что, кажется, клуб близок к тому, чтобы вернуться в фавориты чемпионата.
      По Зениту вряд ли стоит ждать что-то новое. Вопрос по Клаудиньо - он системообразующий игрок. Тем не менее, последние игры показали, что Семак может перестраивать игру, варьировать состав и добиваться результата. Читается гибкость в выборе первых "одиннадцати друзей Оушена".

      0
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      Рейтинг: +791

      шахта Заполярная 3 сентября, 15:56

      Зачем сейчас гадать и ставить на ту или иную команду, начнется матч , будет видно. Единственное что я хочу, то только пожелать удачи Спартаку. УДАЧИ.

      2
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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 3 сентября, 15:33

      Авторы бомбардира, не знаю кто завтра победит, но вам спасибо за колокол. Ну и банов по меньше за правду нам выписывать)))

      2
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      Рейтинг: +11703

      Вомбат 3 сентября, 14:30

      Если судейство будет честным, а так скорее всего и будет, то игра будет интересной. Это все, что можно сейчас сказать. Потому, что по уровню футбола, который сейчас показывают эти команды, они примерно равны. По физическим кондициям то же самое. Короче, хорошо, что у чемпионата есть интрига.

      1
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      Рейтинг: +5374

      ySS 3 сентября, 13:21

      Не будет диких привозов, можно будет о чем-то говорить.
      Увижу Игнатова, Максименко и Умярова в старте, поздравлю газконцев с победой...

      2
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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > ySS 3 сентября, 15:34

      Умяров последние матчи просто ухуел! Мне кажется ему пора уже физические замечания выписывать!

      1
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      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 3 сентября, 13:05

      Всё в руках Кукуяна!

      2
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      Рейтинг: +2781

      Ziklop > АЛЕКС 58 3 сентября, 13:21

      кто больше подкинет тому и насвистит!

      0
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      Рейтинг: +11861

      BRO_football 3 сентября, 12:38

      Сколько ошибок судьи будет в пользу Зенита?

      1
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      Рейтинг: +2781

      Ziklop > BRO_football 3 сентября, 13:23

      если в пользу Спартака насвистит, это так и должно быть?

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      Рейтинг: +118

      RedMaksim97 3 сентября, 12:31

      Да вообще плевать, если честно

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > RedMaksim97 3 сентября, 15:35

      как и на тебя всем)))

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      Рейтинг: +1211

      Taps 3 сентября, 12:24

      Какое облегчение не слышать визг мерзкой бабы федуна.

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > Taps 3 сентября, 15:35

      погоди, не вечер еще...

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      Рейтинг: +16730

      ilichkadr > R_a_i_n 3 сентября, 16:50

      Ага, подруга Абаскаля Алехандра выучит русский язык, вот тогда и даст всем просраться.
      Я к тому, что она во всем его поддерживает и сопровождает во всех поездках.

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