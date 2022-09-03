Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

Привет, это авторы «Бомбардира» Михаил Морозов и Илья Егоров. 4 сентября состоится матч «Спартака» и «Зенита», атмосфера вокруг которого и без того накалилась в последнее время. И мы тоже не можем пройти мимо него.

Сейчас мы ответили на одни из главных вопросов перед этим матчем.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

Прервет ли «Спартак» успешную серию «Зенита» против московских команд?

Михаил Морозов: Уже прервал бы, если б не глупость на последних минутах в прошлом матче в рамках РПЛ. Сейчас шансов не больше. Тогда «Зенит» хотя бы не решал турнирных задач. Сейчас у него заметно больше мотивации, он лучше укомплектован и сыгран. А фактор чужого поля едва ли будет иметь значение. «Спартак» победить может, но фаворит тут ясен.

Илья Егоров: «Спартак» стал лучше? Да, определенно. Причем процесс трансформации начался при Паоло Ваноли, а Гильермо Абаскаль успешно продолжает его. «Спартак» стал умнее, эффективнее и опаснее: шуточки про «ромбики» и забегания перестали быть шуточками и превратились в успешные приемы на практике.

«Зенит»? Ну он тоже в порядке. Сергей Семак за последние полгода потерял несколько важных игроков, но бразильцы все еще здесь, а руководство укрепило состав несколькими сильными футболистами. Хотелось бы, конечно, чтобы Москва прервала эту странную серию Питера, но это вряд ли произойдет – «Зенит» Семака все же сыграннее, несмотря на козыри Абаскаля. Но матч будет интересным.

Забьет ли наконец Кассьерра в РПЛ?

Михаил Морозов: Результативность Кассьерры исключительно в кубковых играх – стечение обстоятельств. Естественно, он способен (и будет) забивать в РПЛ. Первый гол можно забить уже «Спартаку», который далеко не безгрешен в защите – подбор игроков у клуба в этой линии все равно пока видится средним. У Кассьерры наверняка будет свой шанс.

Илья Егоров: Да. Голы Кассьерры в РПЛ – дело времени. У «Спартака» есть проблемы в обороне, хоть Абаскаль и пытается эффектно замаскировать их под сильными сторонами. Но эта встреча – идеальный шанс для Кассьерры открыть счет голам в Премьер-лиге.

Приедет ли Федун на первое дерби вне клуба?

Михаил Морозов: «Вне» клуба этот человек и так был практически всегда, поэтому – какая разница?

Илья Егоров: Мне кажется, все возможно – тем более, Москва, вроде бы родной стадион. В любом случае это было бы классное появление.

Будет ли у «Зенита» фора во владении?

Михаил Морозов: Как ни парадоксально, именно этот компонент будет, скорее, зависеть от «Спартака». Думаю, «Зенит» будет приглядываться к «Спартаку» и по ситуации поймет, как действовать. Если «Спартак» будет владеть мячом, то «Зенит» постарается укатать его на контратаках, как в прошлых играх. Если отдаст мяч – то «Зенит» задавит сам. Так что тут очень интересно, сделал ли «Спартак» выводы из игры за Суперкубок.

Илья Егоров: Как я уже сказал в первом вопросе, «Зенит» элементарно по общему уровню опытнее и сыграннее. Так что да, фора во владении может быть в пользу «Зенита». Но это не главное, потому что Абаскаль умеет отталкиваться от соперника – мы это видели по первым турам.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

Сколько голов забьют команды на двоих?

Михаил Морозов: Почему-то кажется, что голов не будет много. Два-три. Опять-таки, многое зависит от «Спартака». «Зенит» нам давно уже понятен, а новый «Спартак», прагматично добывающий результат, мы еще не видели. Только веселый и куражный. Прагматизм – едва ли не единственный шанс на сегодня, чтобы победить «Зенит». И в этом случае голов будет мало.

Илья Егоров: В последних 10 встречах «Спартак» и «Зенит» лишь раз забивали меньше двух голов. Хочется верить, что тенденция сохранится, но что-то подсказывает, что это будет аккуратный матч.

Текст: Илья Егоров, Михаил Морозов

Фото: официальный сайт «Зенита»