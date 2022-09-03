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Отвечаем на главные вопросы перед дерби «Спартака» и «Зенита»: кто сильнее, забьет ли Кассьерра и сколько ждать голов

3 сентября 2022, 12:13
16

Привет, это авторы «Бомбардира» Михаил Морозов и Илья Егоров. 4 сентября состоится матч «Спартака» и «Зенита», атмосфера вокруг которого и без того накалилась в последнее время. И мы тоже не можем пройти мимо него.

Сейчас мы ответили на одни из главных вопросов перед этим матчем.

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Прервет ли «Спартак» успешную серию «Зенита» против московских команд?

Михаил Морозов: Уже прервал бы, если б не глупость на последних минутах в прошлом матче в рамках РПЛ. Сейчас шансов не больше. Тогда «Зенит» хотя бы не решал турнирных задач. Сейчас у него заметно больше мотивации, он лучше укомплектован и сыгран. А фактор чужого поля едва ли будет иметь значение. «Спартак» победить может, но фаворит тут ясен.

Илья Егоров: «Спартак» стал лучше? Да, определенно. Причем процесс трансформации начался при Паоло Ваноли, а Гильермо Абаскаль успешно продолжает его. «Спартак» стал умнее, эффективнее и опаснее: шуточки про «ромбики» и забегания перестали быть шуточками и превратились в успешные приемы на практике.

«Зенит»? Ну он тоже в порядке. Сергей Семак за последние полгода потерял несколько важных игроков, но бразильцы все еще здесь, а руководство укрепило состав несколькими сильными футболистами. Хотелось бы, конечно, чтобы Москва прервала эту странную серию Питера, но это вряд ли произойдет – «Зенит» Семака все же сыграннее, несмотря на козыри Абаскаля. Но матч будет интересным.

Забьет ли наконец Кассьерра в РПЛ?

Михаил Морозов: Результативность Кассьерры исключительно в кубковых играх – стечение обстоятельств. Естественно, он способен (и будет) забивать в РПЛ. Первый гол можно забить уже «Спартаку», который далеко не безгрешен в защите – подбор игроков у клуба в этой линии все равно пока видится средним. У Кассьерры наверняка будет свой шанс.

Илья Егоров: Да. Голы Кассьерры в РПЛ – дело времени. У «Спартака» есть проблемы в обороне, хоть Абаскаль и пытается эффектно замаскировать их под сильными сторонами. Но эта встреча – идеальный шанс для Кассьерры открыть счет голам в Премьер-лиге.

Приедет ли Федун на первое дерби вне клуба?

Михаил Морозов: «Вне» клуба этот человек и так был практически всегда, поэтому – какая разница?

Илья Егоров: Мне кажется, все возможно – тем более, Москва, вроде бы родной стадион. В любом случае это было бы классное появление.

Будет ли у «Зенита» фора во владении?

Михаил Морозов: Как ни парадоксально, именно этот компонент будет, скорее, зависеть от «Спартака». Думаю, «Зенит» будет приглядываться к «Спартаку» и по ситуации поймет, как действовать. Если «Спартак» будет владеть мячом, то «Зенит» постарается укатать его на контратаках, как в прошлых играх. Если отдаст мяч – то «Зенит» задавит сам. Так что тут очень интересно, сделал ли «Спартак» выводы из игры за Суперкубок.

Илья Егоров: Как я уже сказал в первом вопросе, «Зенит» элементарно по общему уровню опытнее и сыграннее. Так что да, фора во владении может быть в пользу «Зенита». Но это не главное, потому что Абаскаль умеет отталкиваться от соперника – мы это видели по первым турам.

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Сколько голов забьют команды на двоих?

Михаил Морозов: Почему-то кажется, что голов не будет много. Два-три. Опять-таки, многое зависит от «Спартака». «Зенит» нам давно уже понятен, а новый «Спартак», прагматично добывающий результат, мы еще не видели. Только веселый и куражный. Прагматизм – едва ли не единственный шанс на сегодня, чтобы победить «Зенит». И в этом случае голов будет мало.

Илья Егоров: В последних 10 встречах «Спартак» и «Зенит» лишь раз забивали меньше двух голов. Хочется верить, что тенденция сохранится, но что-то подсказывает, что это будет аккуратный матч.

Текст: Илья Егоров, Михаил Морозов

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Бомбардир
Россия Зенит Спартак
Комментарии (16)
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Taps
1662197041
Какое облегчение не слышать визг мерзкой бабы федуна.
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RedMaksim97
1662197477
Да вообще плевать, если честно
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BRO_football
1662197903
Сколько ошибок судьи будет в пользу Зенита?
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АЛЕКС 58
1662199555
Всё в руках Кукуяна!
Ответить
ySS
1662200489
Не будет диких привозов, можно будет о чем-то говорить. Увижу Игнатова, Максименко и Умярова в старте, поздравлю газконцев с победой...
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Вомбат
1662204618
Если судейство будет честным, а так скорее всего и будет, то игра будет интересной. Это все, что можно сейчас сказать. Потому, что по уровню футбола, который сейчас показывают эти команды, они примерно равны. По физическим кондициям то же самое. Короче, хорошо, что у чемпионата есть интрига.
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R_a_i_n
1662208421
Авторы бомбардира, не знаю кто завтра победит, но вам спасибо за колокол. Ну и банов по меньше за правду нам выписывать)))
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шахта Заполярная
1662209776
Зачем сейчас гадать и ставить на ту или иную команду, начнется матч , будет видно. Единственное что я хочу, то только пожелать удачи Спартаку. УДАЧИ.
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Toomans
1662276697
Посмотрим, каким будет матч. Записывать Зенит в бумажные фавориты я бы не стал, ибо, все-таки, матчи в Москве даются тяжело. От Спартака ожидаю давление на первых минутах, будут пытаться сделать разницу сразу, больше работать с мячом. Уверен, что москвичи будут стараться играть первым номером при своих трибунах. Последние игры Спартака вселяют оптимизм в части того, что, кажется, клуб близок к тому, чтобы вернуться в фавориты чемпионата. По Зениту вряд ли стоит ждать что-то новое. Вопрос по Клаудиньо - он системообразующий игрок. Тем не менее, последние игры показали, что Семак может перестраивать игру, варьировать состав и добиваться результата. Читается гибкость в выборе первых "одиннадцати друзей Оушена".
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Toomans
1662276707
В общем, как верно заметили в статье, если обе команды не проиграют сами себе, думаю, матч будет достаточно сдержанным. Зениту нужен гарантированный задел, чтобы оторваться в таблице, Спартаку - не отстать и почувствовать уверенность в играх с лидерами чемпионата. Ждем-с!
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