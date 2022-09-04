Ари для участия в Медиалиге привезет с собой из Бразилии четырех профессионалов

Бывший форвард сборной России Ари нашел себе команду в Медиалиге. Он будет играть за Алекса Гуркина.
Ари сообщил, что он приедет в Москву не один, а с несколькими другими профессиональными футболистами.
«Алексей Гуркин (за его команду будет играть Ари с товарищами – прим. «Бомбардира») – мой хороший знакомый. Увидел его профессиональный подход к Медиалиге. Он отлично разбирается в футболе, наши взгляды совпадают!
За нашу команду будут играть четыре профессиональных игрока из Серии А (высший дивизион в Бразилии). Очень рекомендую понаблюдать за нами российским профессиональным командам», – сказал Ари.
- 2-й сезон Медиалиги стартует через несколько дней.
- Ари сейчас числится в клубе 3-й по силе бразильской лиги «Атлетико Сеаренсе».
- 36-летний Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого