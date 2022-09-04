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    Ари для участия в Медиалиге привезет с собой из Бразилии четырех профессионалов

    Бывший форвард сборной России Ари нашел себе команду в Медиалиге. Он будет играть за Алекса Гуркина.

    Ари сообщил, что он приедет в Москву не один, а с несколькими другими профессиональными футболистами.

    «Алексей Гуркин (за его команду будет играть Ари с товарищами – прим. «Бомбардира») – мой хороший знакомый. Увидел его профессиональный подход к Медиалиге. Он отлично разбирается в футболе, наши взгляды совпадают!

    За нашу команду будут играть четыре профессиональных игрока из Серии А (высший дивизион в Бразилии). Очень рекомендую понаблюдать за нами российским профессиональным командам», – сказал Ари.

    • 2-й сезон Медиалиги стартует через несколько дней.
    • Ари сейчас числится в клубе 3-й по силе бразильской лиги «Атлетико Сеаренсе».
    • 36-летний Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    04.09.2022 01:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Фитоняшич 20 часов назад

      Просто какой-то сюр. Стыдно смотреть на это посмешище.
      Их ещё нахаляву в кубок страны закинули.

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 20 часов назад

      Если правда , то это какой то пи..ец.
      Из Бразилии приедет с друзьями это как из Рязани в Саратов.
      ПоХ границы , визы, ребята едут поиграть в футбол.

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