Ари для участия в Медиалиге привезет с собой из Бразилии четырех профессионалов

Бывший форвард сборной России Ари нашел себе команду в Медиалиге. Он будет играть за Алекса Гуркина.

Ари сообщил, что он приедет в Москву не один, а с несколькими другими профессиональными футболистами.

«Алексей Гуркин (за его команду будет играть Ари с товарищами – прим. «Бомбардира») – мой хороший знакомый. Увидел его профессиональный подход к Медиалиге. Он отлично разбирается в футболе, наши взгляды совпадают!

За нашу команду будут играть четыре профессиональных игрока из Серии А (высший дивизион в Бразилии). Очень рекомендую понаблюдать за нами российским профессиональным командам», – сказал Ари.