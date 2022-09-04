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  • Ари для участия в Медиалиге привезет с собой из Бразилии четырех профессионалов

Ари для участия в Медиалиге привезет с собой из Бразилии четырех профессионалов

4 сентября 2022, 01:08
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Бывший форвард сборной России Ари нашел себе команду в Медиалиге. Он будет играть за Алекса Гуркина.

Ари сообщил, что он приедет в Москву не один, а с несколькими другими профессиональными футболистами.

«Алексей Гуркин (за его команду будет играть Ари с товарищами – прим. «Бомбардира») – мой хороший знакомый. Увидел его профессиональный подход к Медиалиге. Он отлично разбирается в футболе, наши взгляды совпадают!

За нашу команду будут играть четыре профессиональных игрока из Серии А (высший дивизион в Бразилии). Очень рекомендую понаблюдать за нами российским профессиональным командам», – сказал Ари.

  • 2-й сезон Медиалиги стартует через несколько дней.
  • Ари сейчас числится в клубе 3-й по силе бразильской лиги «Атлетико Сеаренсе».
  • 36-летний Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Медиафутбол Ари
Комментарии (1)
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Фитоняшич
1662274578
Просто какой-то сюр. Стыдно смотреть на это посмешище. Их ещё нахаляву в кубок страны закинули.
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