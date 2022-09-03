Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. Гол Мелкадзе не спас «Сочи» от поражения от «Краснодара», краснодарцы вышли в лидеры

    «Краснодар» в восьмом туре РПЛ переиграл «Сочи». Все голы в матче забиты во второй половине встречи.

    У «Сочи» забил бывший спартаковец Георгий Мелкадзе.

    «Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает первое место. «Сочи» занимает шестую строчку таблицы.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Краснодар – Сочи – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Олусегун, 49; 2:0 – Сперцян, 52; 2:1 – Мелкадзе, 66.

    «Краснодар»: Cафонов, Бородин (Литвинов, 56), Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников (Баньяц, 17), Сперцян (Якимов, 88), Кривцов, Кордоба, Олусегун (Ахметов, 83).

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе (Жоаозиньо, 84), Сарвели (Бурмистров, 56).

    Предупреждения: Кордоба, 80; Кривцов, 81 – Макарчук, 60; Юрганов, 60; Терехов, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут ЦСКА, «Спартак» – «Зенит» 3
    «Нам неправильно задумываться о титуле». Сафонов – о лидерстве «Краснодара» 1
    Сафонов рассказал, что стало для него отдушиной после отстранения от еврокубков
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2022 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97923

      zigbert 3 сентября, 22:02

      Все шло к разгрому Сочи но вот отмененный гол и тут же Сочи отыгрывает один мяч. Однако Краснодару удалось удержать победный счет. Краснодар с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7114

      владимир миронов 3 сентября, 21:12

      Быки,вперёд!!! Так держать!!! Молодцы!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5211

      Виталий Орехов 3 сентября, 21:04

      Поздравляю земляков!!! Так держать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5374

      ySS 3 сентября, 20:47

      Поздравдения болеющим за Краснодар!
      Матч получился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11703

      Вомбат 3 сентября, 20:43

      Отличная игра. Краснодар с весны продолжает удивлять в приятном смысле. Как впрочем и Сочи. Уже в этом сезоне немало набралось таких игр, после которых вообще не стыдно за российский футбол. Отстраненный от международных матчей, он показывает признаки выздоровления.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata > Вомбат 3 сентября, 21:27

      Очень хочется верить, что это не признаки агонии, а хоть какой то выживаемости, а уж про выздоровление говорить не приходится !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1585

      Alex Y 3 сентября, 20:42

      Молодцы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4181

      ААМ 3 сентября, 20:35

      Молодцы быки. Так держать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop 3 сентября, 20:34

      Краснодар - спасибо за победу в матче!
      Быки, не просаживаться в концовке!.. в этот раз выиграли.
      Командам - удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1072

      Cubinec1989 3 сентября, 20:33

      Красавцы, хоть заняли место не на долго...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      пахомов > Cubinec1989 3 сентября, 23:39

      уж не абассакаль на него взойдет ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65881

      portero 3 сентября, 20:32

      Отличный результат!!!
      Три очка набрали, надеемся на удачу следующих играх....

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11