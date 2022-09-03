РПЛ. Гол Мелкадзе не спас «Сочи» от поражения от «Краснодара», краснодарцы вышли в лидеры

«Краснодар» в восьмом туре РПЛ переиграл «Сочи». Все голы в матче забиты во второй половине встречи.

У «Сочи» забил бывший спартаковец Георгий Мелкадзе.

«Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает первое место. «Сочи» занимает шестую строчку таблицы.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Краснодар – Сочи – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Олусегун, 49; 2:0 – Сперцян, 52; 2:1 – Мелкадзе, 66.

«Краснодар»: Cафонов, Бородин (Литвинов, 56), Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников (Баньяц, 17), Сперцян (Якимов, 88), Кривцов, Кордоба, Олусегун (Ахметов, 83).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе (Жоаозиньо, 84), Сарвели (Бурмистров, 56).

Предупреждения: Кордоба, 80; Кривцов, 81 – Макарчук, 60; Юрганов, 60; Терехов, 90+3.

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