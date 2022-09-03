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  • РПЛ. Гол Мелкадзе не спас «Сочи» от поражения от «Краснодара», краснодарцы вышли в лидеры

РПЛ. Гол Мелкадзе не спас «Сочи» от поражения от «Краснодара», краснодарцы вышли в лидеры

3 сентября 2022, 20:28
11

«Краснодар» в восьмом туре РПЛ переиграл «Сочи». Все голы в матче забиты во второй половине встречи.

У «Сочи» забил бывший спартаковец Георгий Мелкадзе.

«Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает первое место. «Сочи» занимает шестую строчку таблицы.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Краснодар – Сочи – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Олусегун, 49; 2:0 – Сперцян, 52; 2:1 – Мелкадзе, 66.

«Краснодар»: Cафонов, Бородин (Литвинов, 56), Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников (Баньяц, 17), Сперцян (Якимов, 88), Кривцов, Кордоба, Олусегун (Ахметов, 83).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе (Жоаозиньо, 84), Сарвели (Бурмистров, 56).

Предупреждения: Кордоба, 80; Кривцов, 81 – Макарчук, 60; Юрганов, 60; Терехов, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Мелкадзе Георгий
Комментарии (11)
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portero
1662226325
Отличный результат!!! Три очка набрали, надеемся на удачу следующих играх....
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Cubinec1989
1662226426
Красавцы, хоть заняли место не на долго...
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GoLenaStop
1662226444
Краснодар - спасибо за победу в матче! Быки, не просаживаться в концовке!.. в этот раз выиграли. Командам - удачи!
Ответить
ААМ
1662226507
Молодцы быки. Так держать!
Ответить
Alex Y
1662226925
Молодцы))
Ответить
Вомбат
1662227036
Отличная игра. Краснодар с весны продолжает удивлять в приятном смысле. Как впрочем и Сочи. Уже в этом сезоне немало набралось таких игр, после которых вообще не стыдно за российский футбол. Отстраненный от международных матчей, он показывает признаки выздоровления.
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ySS
1662227265
Поздравдения болеющим за Краснодар! Матч получился.
Ответить
владимир миронов
1662228722
Быки,вперёд!!! Так держать!!! Молодцы!!!
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zigbert
1662231770
Все шло к разгрому Сочи но вот отмененный гол и тут же Сочи отыгрывает один мяч. Однако Краснодару удалось удержать победный счет. Краснодар с победой!
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