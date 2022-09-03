В РПЛ удивлены недовольством «Оренбурга» по календарю. Он согласовывался с клубом

Стала известна реакция РПЛ на заявление президента «Оренбурга» Василия Еремякина, в котором он раскритиковал календарь. О ней рассказал один из руководителей «Матч ТВ» Василий Конов.
«Пообщался с ответственными за календарь. Мягко говоря, изумление на той стороне. А знаете почему? Календарь «Оренбурга» лично согласовывался с Еремякиным. И никаких вопросов до 3 сентября не было. Как никогда детально обсуждался календарь в этот раз со всеми и позиция общая была. Постарались учесть все нюансы», – написал Конов.
- Сегодня «Оренбург» в 8-м туре РПЛ победил дома «Химки» (3:1).
- «Оренбург» вернулся из Первой лиги.
- Команда идет в РПЛ 11-й.
Источник: телеграм-канал Василия Конова