В РПЛ удивлены недовольством «Оренбурга» по календарю. Он согласовывался с клубом

Стала известна реакция РПЛ на заявление президента «Оренбурга» Василия Еремякина, в котором он раскритиковал календарь. О ней рассказал один из руководителей «Матч ТВ» Василий Конов.

«Пообщался с ответственными за календарь. Мягко говоря, изумление на той стороне. А знаете почему? Календарь «Оренбурга» лично согласовывался с Еремякиным. И никаких вопросов до 3 сентября не было. Как никогда детально обсуждался календарь в этот раз со всеми и позиция общая была. Постарались учесть все нюансы», – написал Конов.