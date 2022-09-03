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    В РПЛ удивлены недовольством «Оренбурга» по календарю. Он согласовывался с клубом

    Стала известна реакция РПЛ на заявление президента «Оренбурга» Василия Еремякина, в котором он раскритиковал календарь. О ней рассказал один из руководителей «Матч ТВ» Василий Конов.

    «Пообщался с ответственными за календарь. Мягко говоря, изумление на той стороне. А знаете почему? Календарь «Оренбурга» лично согласовывался с Еремякиным. И никаких вопросов до 3 сентября не было. Как никогда детально обсуждался календарь в этот раз со всеми и позиция общая была. Постарались учесть все нюансы», – написал Конов.

    • Сегодня «Оренбург» в 8-м туре РПЛ победил дома «Химки» (3:1).
    • «Оренбург» вернулся из Первой лиги.
    • Команда идет в РПЛ 11-й.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    03.09.2022 20:02
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