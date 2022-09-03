В «Оренбурге» возмутились календарем команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал календарь команды. Ему не нравится концентрация гостевых матчей.
«Я проанализировал календарь других команд и взял дату до 18 сентября. Десять клубов играли шесть домашних матчей и 6 выездных.
Мы же в 12 стартовых матчах сезона проведем только четыре домашних игры. Отсюда у меня вопрос: кто распорядился и принял такие решения в РФС. Я предельно возмущен этим вопросом!» – сказал Еремякин.
- Сегодня «Оренбург» в 8-м туре РПЛ победил дома «Химки» (3:1).
- «Оренбург» вернулся из Первой лиги.
- Команда идет в РПЛ 11-й.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»