В «Оренбурге» возмутились календарем команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал календарь команды. Ему не нравится концентрация гостевых матчей.

«Я проанализировал календарь других команд и взял дату до 18 сентября. Десять клубов играли шесть домашних матчей и 6 выездных.

Мы же в 12 стартовых матчах сезона проведем только четыре домашних игры. Отсюда у меня вопрос: кто распорядился и принял такие решения в РФС. Я предельно возмущен этим вопросом!» – сказал Еремякин.