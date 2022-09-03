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    В «Оренбурге» возмутились календарем команды

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскритиковал календарь команды. Ему не нравится концентрация гостевых матчей.

    «Я проанализировал календарь других команд и взял дату до 18 сентября. Десять клубов играли шесть домашних матчей и 6 выездных.

    Мы же в 12 стартовых матчах сезона проведем только четыре домашних игры. Отсюда у меня вопрос: кто распорядился и принял такие решения в РФС. Я предельно возмущен этим вопросом!» – сказал Еремякин.

    • Сегодня «Оренбург» в 8-м туре РПЛ победил дома «Химки» (3:1).
    • «Оренбург» вернулся из Первой лиги.
    • Команда идет в РПЛ 11-й.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    03.09.2022 18:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5419

      TOMSON 3 сентября, 19:06

      Ну потом то дома играть будете.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65881

      portero > TOMSON 3 сентября, 20:35

      По снегу и в мороз....

      0
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