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    Болельщика «Ростова» оштрафовали на 10 тысяч рублей за проход на стадион без Fan ID

    Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил административное наказание футбольному фанату.

    Болельщик из Новочеркасска на прошлых выходных незаконно проник на «Ростов Арену», чтобы попасть на матч седьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

    Мужчина перелез через ограждение стадиона, после чего отправился на трибуны. Там он швырнул бутылку в других зрителей.

    Фаната задержала полиция. Выяснилось, что у него нет карты Fan ID.

    За незаконное проникновение на стадион и грубое нарушение правил поведения зрителей суд оштрафовал болельщика на 10 тысяч рублей. Также ему на год запретили посещать спортивные соревнования.

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    Источник: 1rnd

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2245

      fakeid 1 час назад

      сегодня в выпуске у скабеевой: шок! сенсация! фанат пролез на стадион, швырнул 100 бутылок в детей! матюгался! нужно скорее вводить fan id на всех стадионах!

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      Рейтинг: +69

      kommy 1 час назад

      Постанова какая-то)

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