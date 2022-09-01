Болельщика «Ростова» оштрафовали на 10 тысяч рублей за проход на стадион без Fan ID

сегодня в выпуске у скабеевой: шок! сенсация! фанат пролез на стадион, швырнул 100 бутылок в детей! матюгался! нужно скорее вводить fan id на всех стадионах!
Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил административное наказание футбольному фанату.
Болельщик из Новочеркасска на прошлых выходных незаконно проник на «Ростов Арену», чтобы попасть на матч седьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
Мужчина перелез через ограждение стадиона, после чего отправился на трибуны. Там он швырнул бутылку в других зрителей.
Фаната задержала полиция. Выяснилось, что у него нет карты Fan ID.
За незаконное проникновение на стадион и грубое нарушение правил поведения зрителей суд оштрафовал болельщика на 10 тысяч рублей. Также ему на год запретили посещать спортивные соревнования.