Болельщика «Ростова» оштрафовали на 10 тысяч рублей за проход на стадион без Fan ID

Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил административное наказание футбольному фанату.

Болельщик из Новочеркасска на прошлых выходных незаконно проник на «Ростов Арену», чтобы попасть на матч седьмого тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Мужчина перелез через ограждение стадиона, после чего отправился на трибуны. Там он швырнул бутылку в других зрителей.

Фаната задержала полиция. Выяснилось, что у него нет карты Fan ID.

За незаконное проникновение на стадион и грубое нарушение правил поведения зрителей суд оштрафовал болельщика на 10 тысяч рублей. Также ему на год запретили посещать спортивные соревнования.