Кокорин перешел в «Арис», Черышев – в «Венецию», Гогниев возглавит «Химки» и другие новости дня

Баринов: «Нет ощущения, что «Спартак» претендует на титул РПЛ».

Netflix собирался снять сериал про «Спартак». Ради него американцы отказались от «Тоттенхэма».

Баринов: «У меня получалось закрыть Клаудиньо. Он забил не из-под меня, я в чем виноват?».

Бейл: «Стыдно, что «Крылья Советов» не победили «Спартак».

«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России.

Футболисты «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел из команды (ESPN).

«Челси» объявил о переходе Фофана из «Лестера». Сумма трансфера – 81 миллион.

Салаи отказался от 5-кратного увеличения зарплаты в «Зените».

В «Венеции» сообщили о подписании Черышева.

«Фиорентина» объявила об аренде Кокорина в «Арис».

«Мужчины должны быть мужчинами». «Иркутск» прокомментировал отстранение игрока за маникюр.

Захарян не перейдет в «Челси» из-за санкций (Evening Standard).

«Химки» подтвердили приход Гогниева вместо Писарева.