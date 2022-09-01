Кокорин перешел в «Арис», Черышев – в «Венецию», Гогниев возглавит «Химки» и другие новости дня

Баринов: «Нет ощущения, что «Спартак» претендует на титул РПЛ».
Netflix собирался снять сериал про «Спартак». Ради него американцы отказались от «Тоттенхэма».
Баринов: «У меня получалось закрыть Клаудиньо. Он забил не из-под меня, я в чем виноват?».
Бейл: «Стыдно, что «Крылья Советов» не победили «Спартак».
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России.
Футболисты «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел из команды (ESPN).
«Челси» объявил о переходе Фофана из «Лестера». Сумма трансфера – 81 миллион.
Салаи отказался от 5-кратного увеличения зарплаты в «Зените».
В «Венеции» сообщили о подписании Черышева.
«Фиорентина» объявила об аренде Кокорина в «Арис».
«Мужчины должны быть мужчинами». «Иркутск» прокомментировал отстранение игрока за маникюр.
Захарян не перейдет в «Челси» из-за санкций (Evening Standard).
«Химки» подтвердили приход Гогниева вместо Писарева.