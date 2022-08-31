В «Венеции» сообщили о подписании Черышева

Полузащитник Денис Черышев стал игроком «Венеции».
«Денис Черышев перешeл в «Венецию», – сообщил главный скаут «Венеции» Александер Мента.
- «Валенсия» не стала продлевать контракт с Черышевым.
- В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- «Венеция» вылетела из Серии А по итогам сезона-2021/22.
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Источник: «Чемпионат»