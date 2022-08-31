Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Салаи отказался от 5-кратного увеличения зарплаты в «Зените»

Салаи отказался от 5-кратного увеличения зарплаты в «Зените»

31 августа 2022, 16:06
19

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи не перейдет в «Зенит».

По информации Nemzeti Sport, венгр отказался от перехода в клуб из Петербурга. «Зенит» предлагал ему зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год – в пять раз больше, чем Салаи получает в «Фенербахче».

Сообщалось, что чемпион РПЛ предложил за венгра 20 миллионов евро.

  • «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 73 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Роналду перейдет в «Нaполи», Захарян все же окажется в «Чeлси»: какие сделки состоятся до закрытия трансферного окна

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

Еще по теме:
«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Фенербахче» 3
Агент Салаи прокомментировал возможный переход венгра в «Зенит»
В «Зените» прокомментировали новость о 20-миллионном предложении за Салаи 6
Источник: Nemzeti Sport
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Салаи Аттила
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gunstilzit
1661951244
Беда,печаль. Шучу)))
Ответить
Freyd
1661951435
Народные деньги целее будут.
Ответить
Persona_non_Grata
1661951566
Не всё меряется деньгами, потом этот позор не смоешь !!!))) При это еще и стыдно за Зенит стало !!! )))
Ответить
acor94
1661951823
Да на хер он нам нужен, лучше бы прохина вернули бы! И Ловрена на пенсию!
Ответить
Давид59
1661952030
В принципе 4 центральных есть. Да и Сантос может центра играть. Так что не катастрофа
Ответить
gennadiy
1661953621
Мало предложили,надо было 20 раз больше предложить И газ ему домой бесплатно качать. Ну позорище...
Ответить
alp
1661954880
да и хэ с ним.. этого состава достаточно для очередного чемпионства
Ответить
neveldomha
1661955485
Салаи и знать не знал, что ему столько предложили. Сейчас узнал и офигел
Ответить
sobaka120982
1661961553
Он знает толк в жизни, ему хочется играть в настоящий конкурентоспособный футбол, и выигрывать кубки своим потом, а у нас всё и так ясно кто будет чемпион
Ответить
Главные новости
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
23:42
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
23:30
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Все новости
Все новости
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
30 августа
4
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
30 августа
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
30 августа
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
30 августа
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
30 августа
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
3
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
30 августа
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
30 августа
17
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
30 августа
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
30 августа
4
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
30 августа
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
30 августа
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
29 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+