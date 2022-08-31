Салаи отказался от 5-кратного увеличения зарплаты в «Зените»

Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи не перейдет в «Зенит».

По информации Nemzeti Sport, венгр отказался от перехода в клуб из Петербурга. «Зенит» предлагал ему зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год – в пять раз больше, чем Салаи получает в «Фенербахче».

Сообщалось, что чемпион РПЛ предложил за венгра 20 миллионов евро.

«Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.

С тех пор он провел 73 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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