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    Салаи отказался от 5-кратного увеличения зарплаты в «Зените»

    Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи не перейдет в «Зенит».

    По информации Nemzeti Sport, венгр отказался от перехода в клуб из Петербурга. «Зенит» предлагал ему зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год – в пять раз больше, чем Салаи получает в «Фенербахче».

    Сообщалось, что чемпион РПЛ предложил за венгра 20 миллионов евро.

    • «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 73 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Nemzeti Sport

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    Комментарии16
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      Рейтинг: -67

      diamondfan 4 минуты назад

      Это фейк и бред!

      0
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      Рейтинг: +4495

      neveldomha 14 минут назад

      Салаи и знать не знал, что ему столько предложили. Сейчас узнал и офигел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10557

      alp 24 минуты назад

      да и хэ с ним.. этого состава достаточно для очередного чемпионства

      0
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    • ...
      Рейтинг: +417

      gennadiy 45 минут назад

      Мало предложили,надо было 20 раз больше предложить И газ ему домой бесплатно качать. Ну позорище...

      2
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      Рейтинг: +947

      Сделаны из Дерева 54 минуты назад

      Есть же адекватные люди,которые даже в лазурятню ни нагой,понимая что удачи не видать) Помойка.

      3
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      Рейтинг: +5890

      Давид59 1 час назад

      В принципе 4 центральных есть. Да и Сантос может центра играть. Так что не катастрофа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3107

      acor94 1 час назад

      Да на хер он нам нужен, лучше бы прохина вернули бы! И Ловрена на пенсию!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18667

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Не всё меряется деньгами, потом этот позор не смоешь !!!))) При это еще и стыдно за Зенит стало !!! )))

      5
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      Рейтинг: +1244

      Freyd 1 час назад

      Народные деньги целее будут.

      4
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      Рейтинг: +1244

      Freyd > Freyd 1 час назад

      ПОЧИНИТЕ КОЛОКОЛЬЧИК

      4
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      Рейтинг: +9592

      R_a_i_n > Freyd 1 час назад

      с колоколом совсем все плохо

      3
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      Рейтинг: +4326

      Snek > Freyd 1 час назад

      Зачем что-то чинить на умирающем сайте, в котором рекламы больше, чем контенты?

      3
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      Рейтинг: +15159

      Fusballer > Snek 51 минуту назад

      Блокировщики в помощь.

      1
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      Рейтинг: +5001

      neim > Freyd 27 минут назад

      Я было считал, что просто циферки (количество оповещений) на колокольчике не отображается. А оказалось, что оповещения совсем не приходят (((.

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      Рейтинг: +9592

      R_a_i_n > Snek 25 минут назад

      какая реклама?

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      Рейтинг: +535

      gunstilzit 1 час назад

      Беда,печаль.
      Шучу)))

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