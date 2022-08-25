«Зенит» предложил 20 миллионов за защитника сборной Венгрии

«Зенит» в очередной раз улучшил предложение по трансферу защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи.
По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Венгрии.
16 августа сообщалось, что петербуржцы увеличили предложение по Салаи до 17 миллионов евро.
- 24-летний Салаи – центральный защитник.
- «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
- С тех пор он провел 73 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Источник: твиттер Fenerbahce Republic