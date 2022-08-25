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  • «Зенит» предложил 20 миллионов за защитника сборной Венгрии

«Зенит» предложил 20 миллионов за защитника сборной Венгрии

25 августа 2022, 12:22
9

«Зенит» в очередной раз улучшил предложение по трансферу защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи.

По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Венгрии.

16 августа сообщалось, что петербуржцы увеличили предложение по Салаи до 17 миллионов евро.

  • 24-летний Салаи – центральный защитник.
  • «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 73 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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Источник: твиттер Fenerbahce Republic
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче Салаи Аттила
Комментарии (9)
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Дедушка Адольф
1661419570
успокойте **** кто-нибудь,пора понять нефте-газовый праздник подходит к концу,страна в изоляции.уфу и оренбург они так обыграют
Ответить
АЛЕКС 58
1661419856
Откуда деньги,Зин???
Ответить
Беспонтий
1661419968
харэ уже хавать давайте потренируем то что есть
Ответить
Fusballer
1661420204
Нужно больше легов! И подороже!
Ответить
vladimir-7
1661420499
Салам Алейкум, маленько сс.ла, но меньше чем за 30 млн. евро не перейду в Зенит.
Ответить
Artemka444
1661425358
За 20 мл можно и своего вырастить!!!
Ответить
Artemka444
1661425398
Да и переплата пипец, зачем???
Ответить
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