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    «Зенит» предложил 20 миллионов за защитника сборной Венгрии

    «Зенит» в очередной раз улучшил предложение по трансферу защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи.

    По информации журналиста Ягиза Сабунчоглу, «Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока сборной Венгрии.

    16 августа сообщалось, что петербуржцы увеличили предложение по Салаи до 17 миллионов евро.

    • 24-летний Салаи – центральный защитник.
    • «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 73 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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    Источник: твиттер Fenerbahce Republic

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25557

      vladimir-7 14 минут назад

      Салам Алейкум, маленько сс.ла, но меньше чем за 30 млн. евро не перейду в Зенит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14967

      Fusballer 19 минут назад

      Нужно больше легов! И подороже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5167

      Беспонтий 23 минуты назад

      харэ уже хавать
      давайте потренируем то что есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2088

      АЛЕКС 58 25 минут назад

      Откуда деньги,Зин???

      1
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      Рейтинг: +859

      Сделаны из Дерева 29 минут назад

      Для блекло голубых хоть 20 хоть 50 все ровно гос деньги))))

      2
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      Рейтинг: +21

      Дедушка Адольф 30 минут назад

      успокойте **** кто-нибудь,пора понять нефте-газовый праздник подходит к концу,страна в изоляции.уфу и оренбург они так обыграют

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