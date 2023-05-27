«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Фенербахче»

Этож какую зарплату в зеньке собираются турку установить, если собираются с такими клубами за него бороться? Когда народные деньги тратить прекратите?
Центральный защитник «Фенербахче» Аттила Салаи до сих пор интересен «Зениту».
Петербургский клуб входит в число претендентов на 25-летнего футболиста наряду с «Андерлехтом», «Вольфсбургом», «Эвертоном» и «Валенсией».
Турки не продадут своего игрока дешевле чем за 20 миллионов евро.
- «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
- С тех пор он провел 114 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.