«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Фенербахче»

Центральный защитник «Фенербахче» Аттила Салаи до сих пор интересен «Зениту».

Петербургский клуб входит в число претендентов на 25-летнего футболиста наряду с «Андерлехтом», «Вольфсбургом», «Эвертоном» и «Валенсией».

Турки не продадут своего игрока дешевле чем за 20 миллионов евро.