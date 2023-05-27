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    «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Фенербахче»

    Центральный защитник «Фенербахче» Аттила Салаи до сих пор интересен «Зениту».

    Петербургский клуб входит в число претендентов на 25-летнего футболиста наряду с «Андерлехтом», «Вольфсбургом», «Эвертоном» и «Валенсией».

    Турки не продадут своего игрока дешевле чем за 20 миллионов евро.

    • «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 114 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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    Источник: Sabah

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1132

      SLADE2019 51 минуту назад

      Этож какую зарплату в зеньке собираются турку установить, если собираются с такими клубами за него бороться? Когда народные деньги тратить прекратите?

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