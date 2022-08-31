Бейл: «Стыдно, что «Крылья Советов» не победили «Спартак»

Защитнику «Крыльев Советов» Гленну Бейлу стыдно после матча первого тура группового этапа Кубка России против «Спартака» (0:1).

«В кубковой игре сыграли резервные игроки — для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у «Спартака». Возможно, могли сделать 1:1. Счeт 0:1 не в нашу пользу — не по заслугам», – сказал нидерландец.