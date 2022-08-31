Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бейл: «Стыдно, что «Крылья Советов» не победили «Спартак»

    Защитнику «Крыльев Советов» Гленну Бейлу стыдно после матча первого тура группового этапа Кубка России против «Спартака» (0:1).

    «В кубковой игре сыграли резервные игроки — для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у «Спартака». Возможно, могли сделать 1:1. Счeт 0:1 не в нашу пользу — не по заслугам», – сказал нидерландец.

    • У «Спартака» единственный гол забил дебютант Павел Мелешин.
    • В РПЛ самарцы идут 9-ми.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (4 сентября).

    Новости по теме
    Стало известно, почему Джикия не сыграл с «Крыльями Советов» 1
    Кейта перед матчем с «Крыльями» по-русски поприветствовал журналистов
    Литвинов рассказал о визите Федуна в раздевалку «Спартака» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15143

      Fusballer 21 минуту назад

      Сдал старичок Бейл. Когда-то за Реал мадридский играл и в Бэтмене снимался. А сейчас...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3297

      serhio80 37 минут назад

      стыдно в нашем футболе всей стране только за звенит)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7890

      vladik12 44 минуты назад

      За Самару свою постыдись, стыдоиоб куев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25191

      JTherry 49 минут назад

      в игре с КС понравилось, что вышедшие игроки резерва не портили командную структуру игры, все понимали, что им делать на поле, хотя в основном наблюдали игру с лавки... не ощущалось сильного давления от КС, чтобы было "стыдно", что Спартаку они проиграли, хотя играл почти основной состав КС...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15346

      NewLife 58 минут назад

      Все комменты крутятся вокруг слова "стыдно". Я уверен, что он сказал по-английски "it's a shame", что в данном контексте означает "жаль". В чемпионате еще те лингвисты, запустили базар.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13517

      playsh 1 час назад

      Бейл,за свою игру постыдитесь,это честнее будет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Фитоняшич 1 час назад

      Вчера вышел резервный состав Спартака с Рыбусем, Мелёшиным (который забил), Денисовым, у которого десять игр за основу едва наберётся, с Максиком, Пруцевым, короче, играли все, кому времени не хватает в основе. И это при вполне боевом составе крыльев. И вас ещё возили большую часть игры.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      чаппай > Фитоняшич 54 минуты назад

      Боевой состав Крыльев был с Сергеевым, Зиньковским, Сарвели, Пруцевым, Черновым, Пиняевым... Сейчас команда уже другая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      dragoff > чаппай 32 минуты назад

      Тогда по твоей тупой логике, боевой состав Спартака - это при Титове, Тихонове, Цымбларе, Хлестове и Робсоне в атаке?? У тебя приступ аутизма, звони врачам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      fakeid 1 час назад

      всей стране стыдно, что такого аутсайдера не обыграли!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +589

      FС Spаrtак > fakeid 18 минут назад

      зачем ты так про свой бзенет команду геев и лохов ухахаххкахаха.у вас даже форма голубая ухааххахахах питушки с невы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Белены объелся походу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11534

      Алексей З 1 час назад

      Стыдно во что играют КС.
      Даже с ослабленным Спартаком , смотреть не на что было.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11