Литвинов рассказал о визите Федуна в раздевалку «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что после матча с «Крыльями Советов» в Кубке России в раздевалку команды зашел бывший владелец клуба Леонид Федун.

«Федун зашел в раздевалку после «Крыльев». Сказал пару напутственных слов перед «Зенитом». Он навсегда останется со «Спартаком», его имя будет вписано в историю.

«Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке. Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать», — сказал Литвинов.