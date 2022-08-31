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    Литвинов рассказал о визите Федуна в раздевалку «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что после матча с «Крыльями Советов» в Кубке России в раздевалку команды зашел бывший владелец клуба Леонид Федун.

    «Федун зашел в раздевалку после «Крыльев». Сказал пару напутственных слов перед «Зенитом». Он навсегда останется со «Спартаком», его имя будет вписано в историю.

    «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке. Это принципиальный соперник. Учитывая, что давно не можем у них выиграть, мы будем стараться на этот раз побеждать», — сказал Литвинов.

    • Федун владел «Спартаком» 18 лет.
    • Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
    • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 4 сентября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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