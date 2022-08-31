Футболисты «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел из команды (ESPN)

Мутил темы в Реале, чуть не развалил Юве, а МЮ тупа убил, а на практике от самого толку нет
Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, что нападающий Криштиану Роналду покинул клуб.
По информации ESPN, игроки «МЮ» считают португальца высокомерным. В команде обрадовались, узнав новости о том, что Роналду хочет уйти из клуба.
- Летнее ТО закрывается 1 сентября.
- Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
- У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
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