Футболисты «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел из команды (ESPN)

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, что нападающий Криштиану Роналду покинул клуб.

По информации ESPN, игроки «МЮ» считают португальца высокомерным. В команде обрадовались, узнав новости о том, что Роналду хочет уйти из клуба.

Летнее ТО закрывается 1 сентября.

Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

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