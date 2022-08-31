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    Футболисты «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел из команды (ESPN)

    Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, что нападающий Криштиану Роналду покинул клуб.

    По информации ESPN, игроки «МЮ» считают португальца высокомерным. В команде обрадовались, узнав новости о том, что Роналду хочет уйти из клуба.

    • Летнее ТО закрывается 1 сентября.
    • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13825

      Skull_Boy 5 минут назад

      Мутил темы в Реале, чуть не развалил Юве, а МЮ тупа убил, а на практике от самого толку нет

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