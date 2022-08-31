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Футболисты «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел из команды (ESPN)

31 августа 2022, 15:14
12

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, что нападающий Криштиану Роналду покинул клуб.

По информации ESPN, игроки «МЮ» считают португальца высокомерным. В команде обрадовались, узнав новости о том, что Роналду хочет уйти из клуба.

  • Летнее ТО закрывается 1 сентября.
  • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
  • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1661948477
Мутил темы в Реале, чуть не развалил Юве, а МЮ тупа убил, а на практике от самого толку нет
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svetekanet
1661950218
Ну, правильно, лучше пусть Магуайр в основе выходит! (Сарказм)
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mihail200606
1661961534
В этот раз неудачно зашёл.. ))
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mutabor0992
1661970766
Скоро игроки М.Ю. выйдут на тренировку в майках faggot get out!
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