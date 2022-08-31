Netflix собирался снять сериал про «Спартак». Ради него американцы отказались от «Тоттенхэма»

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix планировал снять сериал про «Спартак». Работа началась зимой.
Кинокоманда была на сборах «Спартака», снималась пилотная серия. Ради работы с российским клубом Netflix заморозил работу над аналогичным проектом про «Тоттенхэм».
24 февраля Netflix прекратил работу со «Спартаком». Проект заморожен. За съемки московский клуб мог получить десятки миллионов рублей.
- Netflix основан в 1997 году.
- Компания снимала фильмы про «Манчестер Сити», «Арсенал».
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского