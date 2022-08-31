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    Netflix собирался снять сериал про «Спартак». Ради него американцы отказались от «Тоттенхэма»

    Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix планировал снять сериал про «Спартак». Работа началась зимой.

    Кинокоманда была на сборах «Спартака», снималась пилотная серия. Ради работы с российским клубом Netflix заморозил работу над аналогичным проектом про «Тоттенхэм».

    24 февраля Netflix прекратил работу со «Спартаком». Проект заморожен. За съемки московский клуб мог получить десятки миллионов рублей.

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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