Netflix собирался снять сериал про «Спартак». Ради него американцы отказались от «Тоттенхэма»

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix планировал снять сериал про «Спартак». Работа началась зимой.

Кинокоманда была на сборах «Спартака», снималась пилотная серия. Ради работы с российским клубом Netflix заморозил работу над аналогичным проектом про «Тоттенхэм».

24 февраля Netflix прекратил работу со «Спартаком». Проект заморожен. За съемки московский клуб мог получить десятки миллионов рублей.