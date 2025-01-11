Мостовой оценил перспективы Угальде в «ПСЖ»

Александр Мостовой порассуждал о потенциальном трансфере Манфреда Угальде из «Спартака» в «ПСЖ».
Сообщалось о предметном интересе парижского клуба к нападающему.
«Я положительно смотрю на возможный трансфер Угальде в «ПСЖ». Думаю, он, конечно, сможет заиграть в парижском клубе, почему нет?
«ПСЖ» – играющая команда, где выступает много сильных футболистов. А новому игроку вписаться в такой коллектив проще.
Понятно, что в случае перехода у Манфреда там будет серьeзная конкуренция, и он не всегда будет попадать в состав. Но ему не привыкать. В «Спартак» он тоже приходил ноунеймом, о котором особо никто не знал.
Если Угальде переподпишет контракт со «Спартаком», то он прилично заработает, и клуб сможет выгоднее продать футболиста. Конечно, думаю, вряд ли за него кто-то будет платить 50 миллионов или больше.
В Европе всe-таки многие разбираются в трансферах. Но тут уже дела агентов, они же на этом зарабатывают», – сказал Мостовой.
- Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- Его рыночная цена – 15 млн евро.
- Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ.