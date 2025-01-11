Мостовой оценил перспективы Угальде в «ПСЖ»

Александр Мостовой порассуждал о потенциальном трансфере Манфреда Угальде из «Спартака» в «ПСЖ».

Сообщалось о предметном интересе парижского клуба к нападающему.

«Я положительно смотрю на возможный трансфер Угальде в «ПСЖ». Думаю, он, конечно, сможет заиграть в парижском клубе, почему нет?

«ПСЖ» – играющая команда, где выступает много сильных футболистов. А новому игроку вписаться в такой коллектив проще.

Понятно, что в случае перехода у Манфреда там будет серьeзная конкуренция, и он не всегда будет попадать в состав. Но ему не привыкать. В «Спартак» он тоже приходил ноунеймом, о котором особо никто не знал.

Если Угальде переподпишет контракт со «Спартаком», то он прилично заработает, и клуб сможет выгоднее продать футболиста. Конечно, думаю, вряд ли за него кто-то будет платить 50 миллионов или больше.

В Европе всe-таки многие разбираются в трансферах. Но тут уже дела агентов, они же на этом зарабатывают», – сказал Мостовой.