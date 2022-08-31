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    Баринов: «У меня получалось закрыть Клаудиньо. Он забил не из-под меня, я в чем виноват?»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свои слова перед матчем с «Зенитом» (0:5), что он закроет Клаудиньо.

    – Ты не пожалел о тех словах, что ты остановишь Клаудиньо? Тебе потом досталось.

    – Да нет. Жду Клаудиньо во втором круге. По сути, что сделал Клаудиньо? Он забил не из-под меня. В чем я виноват? По большей степени у меня получалось его закрыть.

    • Слова «остановить/закрыть Клаудиньо» стали мемом в футбольной среде после поста журналиста Ильи Казакова про игрока «Спартака» Даниила Денисова.
    • Клаудиньо восстановился от травмы.
    • «Зенит» с Клаудиньо лидирует в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +71

      Вайвайнах 14 минут назад

      Дело не в том забил или нет,а в общем

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      Рейтинг: +15346

      NewLife 56 минут назад

      Из-под тебя кроме говна ничего нет)

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      Рейтинг: +2143

      АЛЕКС 58 1 час назад

      В том матче тебя вообще не видно было,бездарь! На последней минуте о себе напомнил. Стыдоба а не игрок.

      0
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      Рейтинг: +11534

      Алексей З 1 час назад

      Лишний раз убеждаешься в тупости многих футболистов.
      Паря, 0:5, зачем вообще рот открывать ?

      2
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      Рейтинг: +15143

      Fusballer 1 час назад

      Получается, что убежал Клаудиньо от хвастуна. А 0:5 - вообще никто не виноват))))

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      Рейтинг: +369

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Поменьше яыком молол бы, за здорового сошёл бы. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2205

      fakeid 1 час назад

      а что насчёт малкома, который убежал от баринова, вынудив его сфолить в штрафной на красную? подвёл команду, привёз пенальти на ровном месте. ну хоть потом признал, что пенальти был чистый, а то хряки как обычно перевозбудились, увидев, что в пользу зенита назначили 11-метровый, визжать начали.

      — "Что в эпизоде у вас с Малкомом случилось, когда вы были удалены?"

      — "Он убегал при выходе один на один, мне уже ничего не оставалось." © баринов

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