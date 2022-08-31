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  • Баринов: «У меня получалось закрыть Клаудиньо. Он забил не из-под меня, я в чем виноват?»

Баринов: «У меня получалось закрыть Клаудиньо. Он забил не из-под меня, я в чем виноват?»

31 августа 2022, 11:08
10

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свои слова перед матчем с «Зенитом» (0:5), что он закроет Клаудиньо.

– Ты не пожалел о тех словах, что ты остановишь Клаудиньо? Тебе потом досталось.

– Да нет. Жду Клаудиньо во втором круге. По сути, что сделал Клаудиньо? Он забил не из-под меня. В чем я виноват? По большей степени у меня получалось его закрыть.

  • Слова «остановить/закрыть Клаудиньо» стали мемом в футбольной среде после поста журналиста Ильи Казакова про игрока «Спартака» Даниила Денисова.
  • Клаудиньо восстановился от травмы.
  • «Зенит» с Клаудиньо лидирует в РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Локомотив Зенит Баринов Дмитрий Клаудиньо
Комментарии (10)
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Fusballer
1661934294
Получается, что убежал Клаудиньо от хвастуна. А 0:5 - вообще никто не виноват))))
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АЛЕКС 58
1661936378
В том матче тебя вообще не видно было,бездарь! На последней минуте о себе напомнил. Стыдоба а не игрок.
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NewLife
1661937315
Из-под тебя кроме говна ничего нет)
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Вайвайнах
1661939865
Дело не в том забил или нет,а в общем
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Красногорск_Фан
1661941200
Не смотря на то что болею за локо скажу так. Баринов опустился до уровня пустозвонства медийных команд вместо того чтобы усердно тренироваться и показывать результаты на поле. И это его никак не красит.
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alp
1661942506
лучше бы сказал ченибудь из серии - облажался.. во втором круге буду исправлятся..
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Spirit_78
1661946235
До ужаса не люблю балаболов, причём неважно, за какую они команду играют...
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