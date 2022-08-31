Баринов: «У меня получалось закрыть Клаудиньо. Он забил не из-под меня, я в чем виноват?»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свои слова перед матчем с «Зенитом» (0:5), что он закроет Клаудиньо.
– Ты не пожалел о тех словах, что ты остановишь Клаудиньо? Тебе потом досталось.
– Да нет. Жду Клаудиньо во втором круге. По сути, что сделал Клаудиньо? Он забил не из-под меня. В чем я виноват? По большей степени у меня получалось его закрыть.
- Слова «остановить/закрыть Клаудиньо» стали мемом в футбольной среде после поста журналиста Ильи Казакова про игрока «Спартака» Даниила Денисова.
- Клаудиньо восстановился от травмы.
- «Зенит» с Клаудиньо лидирует в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»