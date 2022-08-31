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    «Фиорентина» объявила об аренде Кокорина в «Арис»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перешел в «Арис».

    Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: сайт «Фиоретины»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12028

      DeStar 9 минут назад

      жестко)

      0
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      Рейтинг: +4360

      sobaka120982 41 минуту назад

      Это наша контрсанкция для Кипра))

      0
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      Рейтинг: +1353

      jek718875 49 минут назад

      У Кокоши не жизнь а малина

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      Ответить
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      Рейтинг: +25603

      vladimir-7 51 минуту назад

      Саня в Италии отдохнул, теперь вылетает на Кипр для продолжения лечения, но
      обещал вернуться через годик.

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      Рейтинг: +1606

      vmonomah17 57 минут назад

      Эх, Саня, а мы в тебя всей страной верили, что ты отсидишь весь контракт в фиалках...

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      Рейтинг: +10625

      "supermax" 1 час назад

      Вот курортник

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