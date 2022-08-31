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«Фиорентина» объявила об аренде Кокорина в «Арис»

31 августа 2022, 17:56
11

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перешел в «Арис».

Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: сайт «Фиоретины»
Италия. Серия А Арис Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (11)
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"supermax"
1661958201
Вот курортник
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vmonomah17
1661960256
Эх, Саня, а мы в тебя всей страной верили, что ты отсидишь весь контракт в фиалках...
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vladimir-7
1661960617
Саня в Италии отдохнул, теперь вылетает на Кипр для продолжения лечения, но обещал вернуться через годик.
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jek718875
1661960738
У Кокоши не жизнь а малина
Ответить
sobaka120982
1661961236
Это наша контрсанкция для Кипра))
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DeStar
1661963151
жестко)
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zigbert
1661971948
На что киприоты надеются?
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Oldtrafford83
1662007526
Хорошего отдыха Саня))
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odessakmv
1662009520
значит не только в Италии л.хи водятся
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