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    «Мужчины должны быть мужчинами». «Иркутск» прокомментировал отстранение игрока за маникюр

    Пресс-служба «Иркутска» дала развернутый комментарий по поводу отстранения своего игрока Никиты Лобусова за маникюр.

    «Официальное заявление «Иркутска» по отстранению игрока из-за маникюра.

    Уже несколько дней общественность Иркутска обсуждает ситуацию в нашем клубе, где вратаря Никиту Лобусова отстранили от тренировок и матчей. Поводов для этого стали ногти, которые игрок покрасил в розовый цвет.

    Да, действительно, руководство клуба поставило игроку ультиматум.

    Профессиональная команда, где играл и тренировался Никита Лобусов – это своеобразная пирамида воспитания игроков. Где, вершина – команда мастеров, а основание – детская школа. Под нашим руководством занимается около трехсот детей. И взрослые, состоявшиеся футболисты подают пример не только своей игрой, но и своим поведением за пределами стадионов.Футболом мы воспитываем мальчиков мужчинами. Тренеры прививают в том, числе и такие важные качества, как ответственность, трудолюбие, способность отвечать за собственные слова и поступки. То, чего не хватает многим людям в современном обществе.

    И мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться. Если спортсмен и хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного.

    В этом сезоне Никите было предоставлено несколько шансов проявить себя. Он участвовал в нескольких матчах. Однако, выиграть конкуренцию за место в стартовом составе он не смог.

    Между тем, мы желаем Никите все же показать себя с хорошей стороны в футболе и найти новый клуб!» – написал «Иркутск».

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    Источник: официальное сообщество «Иркутска» в VK

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