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  • «Мужчины должны быть мужчинами». «Иркутск» прокомментировал отстранение игрока за маникюр

«Мужчины должны быть мужчинами». «Иркутск» прокомментировал отстранение игрока за маникюр

31 августа 2022, 19:30
18

Пресс-служба «Иркутска» дала развернутый комментарий по поводу отстранения своего игрока Никиты Лобусова за маникюр.

«Официальное заявление «Иркутска» по отстранению игрока из-за маникюра.

Уже несколько дней общественность Иркутска обсуждает ситуацию в нашем клубе, где вратаря Никиту Лобусова отстранили от тренировок и матчей. Поводов для этого стали ногти, которые игрок покрасил в розовый цвет.

Да, действительно, руководство клуба поставило игроку ультиматум.

Профессиональная команда, где играл и тренировался Никита Лобусов – это своеобразная пирамида воспитания игроков. Где, вершина – команда мастеров, а основание – детская школа. Под нашим руководством занимается около трехсот детей. И взрослые, состоявшиеся футболисты подают пример не только своей игрой, но и своим поведением за пределами стадионов.Футболом мы воспитываем мальчиков мужчинами. Тренеры прививают в том, числе и такие важные качества, как ответственность, трудолюбие, способность отвечать за собственные слова и поступки. То, чего не хватает многим людям в современном обществе.

И мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться. Если спортсмен и хочет выделиться, то должен это делать в рамках дозволенного.

В этом сезоне Никите было предоставлено несколько шансов проявить себя. Он участвовал в нескольких матчах. Однако, выиграть конкуренцию за место в стартовом составе он не смог.

Между тем, мы желаем Никите все же показать себя с хорошей стороны в футболе и найти новый клуб!» – написал «Иркутск».

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Источник: официальное сообщество «Иркутска» в VK
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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MaxRnD
1661964931
В бюстгальтерах играть значит можно, а с маникюром нет - засада прямо
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NewLife
1661965996
Гомофобы паршивые.
Ответить
zra78
1661966144
Жёстче надо с пробитыми тварями...
Ответить
моэм
1661966247
Пиндосы пусть живут по своим понятиям , а мы будем по своим.
Ответить
Тазит
1661966281
Все четко и по делу.
Ответить
Красногорск_Фан
1661967208
Согласен с администрацией Иркутска. Для любителей других ценностей есть много других стран где их очень ждут вместе накраситься. Говоря культурно.
Ответить
Fusballer
1661968746
Правильное решение.
Ответить
Томик
1661973178
Если мы узнаем о футболисте только потому, что он ногти накрасил - нахрен он нужен. Не хочут здесь читать ни про хохлов, ни про пи.дора.сов.
Ответить
AtticusFinch1
1661973930
Правильно,вот если бы он женщину с ноги долбанул или там в сауне засветился,ну на крайняк стулом в баре пиз.анул никто бы и слова не сказал,а так не мужик
Ответить
Oldtrafford83
1662008019
Если ухожены ногти, то это нормально, а вот на уя их красить в розовой цвет и ещё фото показывать??? Паренёк видимо страну перепутал))
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