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  • Колыванов: «Текстильщик», возможно, обратит внимание на игроков 2DROTS»

Колыванов: «Текстильщик», возможно, обратит внимание на игроков 2DROTS»

31 августа 2022, 08:35

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов после матча 1/128 финала Кубка России против 2DROTS (1:1, 5:3 по пенальти) допустил, что в его команде окажется кто-то из соперников.

«Возможно, будем следить за некоторыми игроками 2DROTS, обратим внимание. У них футболисты достаточно высокого уровня», – сказал Колыванов.

  • В 2DROTS есть футболисты, игравшие на профессиональном уровне.
  • В 1/256 финала 2DROTS прошел «Чертаново».
  • «Текстильщик» – лидеры своей группы Второй лиги.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Вторая лига. Группа 2 Россия. Кубок Медиафутбол Текстильщик 2DROTS Колыванов Игорь
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