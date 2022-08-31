Колыванов: «Текстильщик», возможно, обратит внимание на игроков 2DROTS»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов после матча 1/128 финала Кубка России против 2DROTS (1:1, 5:3 по пенальти) допустил, что в его команде окажется кто-то из соперников.
«Возможно, будем следить за некоторыми игроками 2DROTS, обратим внимание. У них футболисты достаточно высокого уровня», – сказал Колыванов.
- В 2DROTS есть футболисты, игравшие на профессиональном уровне.
- В 1/256 финала 2DROTS прошел «Чертаново».
- «Текстильщик» – лидеры своей группы Второй лиги.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого