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  • Циннбауэр: «Спасибо Цорну, который нашел Игнатьева и привел в «Локомотив»

Циннбауэр: «Спасибо Цорну, который нашел Игнатьева и привел в «Локомотив»

28 августа 2022, 17:51
7

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поблагодарил спортивного директора клуба Томаса Цорна после матча седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

«Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашeл для нас Ивана Игнатьева и привeл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты», – сказал Циннбауэр.

  • Игнатьев оформил хет-трик в ворота «Оренбурга».
  • Форвард пришел из «Рубина».
  • «Локомотив» добился 2 побед подряд.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Игнатьев Иван Циннбауэр Йозеф Цорн Томас
Комментарии (7)
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vladik12
1661698345
В жопу его еще поцелуйте.
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Красногорск_Фан
1661698602
Хорошо подлизал.
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Беспонтий
1661698739
was? идите вы все в большую германскую аrsch здесь можно только галицкому поклониться и верить что игнатьев вышел из раздумий
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Play
1661699186
Сегодня Ваня хорошенько отметит успех следующий гол будет в 2025ом.
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R_a_i_n
1661699504
Гнали бы паровозы этого Цорна. Не доведет до добра!
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