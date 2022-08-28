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    Циннбауэр: «Спасибо Цорну, который нашел Игнатьева и привел в «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поблагодарил спортивного директора клуба Томаса Цорна после матча седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

    «Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашeл для нас Ивана Игнатьева и привeл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты», – сказал Циннбауэр.

    • Игнатьев оформил хет-трик в ворота «Оренбурга».
    • Форвард пришел из «Рубина».
    • «Локомотив» добился 2 побед подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9550

      R_a_i_n 2 часа назад

      Гнали бы паровозы этого Цорна. Не доведет до добра!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2735

      Play 2 часа назад

      Сегодня Ваня хорошенько отметит успех следующий гол будет в 2025ом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1136

      Hoahin > Play 2 часа назад

      Ванька уже на сегодня запланировал поход в клуб и бухич

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1599

      vmonomah17 > Hoahin 19 минут назад

      Кокошу с Мамаем пригласил уже)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5320

      Беспонтий 2 часа назад

      was?

      идите вы все в большую германскую аrsch
      здесь можно только галицкому поклониться
      и верить что игнатьев вышел из раздумий

      4
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      Рейтинг: +5205

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Хорошо подлизал.

      1
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      Рейтинг: +7877

      vladik12 2 часа назад

      В жопу его еще поцелуйте.

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