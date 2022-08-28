Циннбауэр: «Спасибо Цорну, который нашел Игнатьева и привел в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поблагодарил спортивного директора клуба Томаса Цорна после матча седьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (5:1).

«Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашeл для нас Ивана Игнатьева и привeл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты», – сказал Циннбауэр.