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    РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», у химчан при Писареве только поражения

    «Сочи» в седьмом туре чемпионата России разгромил «Химки». Дубль у полузащитника Кристиана Нобоа.

    Во втором тайме Нобоа не реализовал пенальти.

    «Сочи» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает второе место. «Химки» под руководством главного тренера Николая Писарева потерпели третье поражение подряд.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Сочи – Химки – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.

    Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.

    «Сочи»: Адамов, Терехов (Кравцов, 88), Юрганов, Маргасов (Бурмистров, 46), Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов (Мартовой, 89), Жоаозиньо (Сарвели, 46), Мелкадзе (Шипунов, 80).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин (Черный, 46), Волков, Глушаков, Гулиев (Ломовицкий, 52), Камышев, Гбане (Магомедов, 81), Руденко (Долгов, 77), Садыгов (Мирзов, 46).

    Предупреждения: Мелкадзе, 67 – Филин, 11; Идову, 42; Руденко, 48; Камышев, 64; Гбане, 65; Волков, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11823

      BRO_football 6 минут назад

      Зато Юрана выгнали. Молодцы! Пердив вас ждёт!

      0
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      Рейтинг: +669

      Solist345345 22 минуты назад

      Скажите спасибо Садыгову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Фитоняшич 23 минуты назад

      Один Нобоа из шести своих голов пять забивает с пенальти.
      Тем временем хейтеры Спартака: Cпартак тащат!
      Спартак: Пробивает один пенальти за шесть туров.

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      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      JTherry 25 минут назад

      у Химок после увольнения Юрана пропал интерес к игре в РПЛ, показывают абсолютно беззубую игру как у себя на поле, так и в гостях...( Терюшков нагадил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5164

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Rest in Peace )) в смысле хана Химкам. А жаль

      0
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      Рейтинг: +5254

      ySS 35 минут назад

      С...и на первом месте с отрывом!))

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      Рейтинг: +15828

      Barmaleushka 42 минуты назад

      Яж говорил все силы на первый тур ушли , но поставленную задачу они тогда выполнили . Честно деньги отработали .

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      Рейтинг: +16873

      Cleaner 44 минуты назад

      У Химок все идет по плану. Твердой поступью в Пердив!

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      Рейтинг: +1557

      Alex Y 44 минуты назад

      А с Юраном так хорошо начинали и все просрали

      3
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      Рейтинг: +4352

      sobaka120982 47 минут назад

      Я доволен)))) с победой нас

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