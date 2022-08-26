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РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», у химчан при Писареве только поражения

26 августа 2022, 22:03
24

«Сочи» в седьмом туре чемпионата России разгромил «Химки». Дубль у полузащитника Кристиана Нобоа.

Во втором тайме Нобоа не реализовал пенальти.

«Сочи» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает второе место. «Химки» под руководством главного тренера Николая Писарева потерпели третье поражение подряд.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Сочи – Химки – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.

Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.

«Сочи»: Адамов, Терехов (Кравцов, 88), Юрганов, Маргасов (Бурмистров, 46), Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов (Мартовой, 89), Жоаозиньо (Сарвели, 46), Мелкадзе (Шипунов, 80).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин (Черный, 46), Волков, Глушаков, Гулиев (Ломовицкий, 52), Камышев, Гбане (Магомедов, 81), Руденко (Долгов, 77), Садыгов (Мирзов, 46).

Предупреждения: Мелкадзе, 67 – Филин, 11; Идову, 42; Руденко, 48; Камышев, 64; Гбане, 65; Волков, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (24)
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sobaka120982
1661540664
Поражение? Ничего ничего... Главное с адыгов в старте))) всё остальное мишура
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sobaka120982
1661540684
Я доволен)))) с победой нас
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Alex Y
1661540845
А с Юраном так хорошо начинали и все просрали
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JTherry
1661541979
у Химок после увольнения Юрана пропал интерес к игре в РПЛ, показывают абсолютно беззубую игру как у себя на поле, так и в гостях...( Терюшков нагадил...
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Фитоняшич
1661542104
Один Нобоа из шести своих голов пять забивает с пенальти. Тем временем хейтеры Спартака: Cпартак тащат! Спартак: Пробивает один пенальти за шесть туров.
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BRO_football
1661543134
Зато Юрана выгнали. Молодцы! Пердив вас ждёт!
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Vitaga
1661544325
писарев лоханулся взявшись ха этот воз. и поступок нехороший и игра полетела у команды. а во всем виноват сынок спонсора... даже Каддафи так не поступал когда его сын играл в Италии
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алдан2014
1661567162
Три пенальти в одни ворота за матч...круто
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житель СПб
1661571031
Поздравляю Сочи! Да, 3 пенальти, но игра полностью под их диктовку. Особые поздравления Нобоа, который играл чудесно, выдавал кучу пасов голевых, которые его партнеры запарывали... Это надо же - в 37 лет! А Химки... Вот что бывает, когда деньги рулят футболом. Не надо было Юрана убирать.
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Азбука
1661582287
Химки в первом туре свою историческую задачу выполнили. Теперь только на вылет.
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