РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», у химчан при Писареве только поражения

«Сочи» в седьмом туре чемпионата России разгромил «Химки». Дубль у полузащитника Кристиана Нобоа.

Во втором тайме Нобоа не реализовал пенальти.

«Сочи» лишь ввиду дополнительных показателей не занимает второе место. «Химки» под руководством главного тренера Николая Писарева потерпели третье поражение подряд.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Сочи – Химки – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.

Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.

«Сочи»: Адамов, Терехов (Кравцов, 88), Юрганов, Маргасов (Бурмистров, 46), Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов (Мартовой, 89), Жоаозиньо (Сарвели, 46), Мелкадзе (Шипунов, 80).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин (Черный, 46), Волков, Глушаков, Гулиев (Ломовицкий, 52), Камышев, Гбане (Магомедов, 81), Руденко (Долгов, 77), Садыгов (Мирзов, 46).

Предупреждения: Мелкадзе, 67 – Филин, 11; Идову, 42; Руденко, 48; Камышев, 64; Гбане, 65; Волков, 90+4.

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