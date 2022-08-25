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    Главная ирония жеребьевки Лиги чемпионов – Левандовски сыграет с «Баварией», хотя молился, чтобы это не случилось

    Завершилась жеребьевка Лиги чемпионов. Полный список групп вы можете увидеть в нашей отдельной новости:

    Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Интер» – в одной группе

    Самая жесткая группа из всех – группа С. В ней сыграют «Барселона», «Бавария», «Интер» и «Виктория». Интриг и без того полно, и они еще подкреплены очным противостоянием Роберта Левандовски и «Баварии».

    Напомним, как Левандовски уходил из «Баварии» – и да, он очень не хотел встречаться с ней в группе ЛЧ

    Примерно в середине мая началась сага с уходом Роберта Левандовски из «Баварии». Сначала он просто просил руководство отпустить его, боссы отказывались и аргументировали контрактом. Потом Левандовски уехал в расположение сборной Польши и наговорил там много интересного. Например: «Я не хочу играть за «Баварию». Думаю, самое время нам переговорить о моем будущем. Думаю, клуб сделает правильное решение и отпустит меня».

    В итоге «Бавария» мучительно отпустила Левандовски в «Барселону». По дороге он разругался с некоторыми руководителями и Юлианом Нагельсманном, а, по слухам немецких медиа, игроки «Баварии» после этого стали плохо относиться к нему. Что Левандовски говорил о переходе после этого:

    • «Я знал, что для меня и моей семьи переход в «Барселону» был логичным следующим шагом в карьере. Мы много работали, чтобы это воплотилось в жизнь. Я горжусь этим».

    • «Мы с «Баварией» вместе творили историю, и я всегда выкладывался на сто процентов. Не было ни одного дня, когда бы я сидел сложа руки. Люди из руководства клуба тоже об этом знают. Взаимная благодарность, взаимное уважение – вот как мы оставались вместе. «Бавария» навсегда останется в моем сердце».

    • «Я просто понимал, что не хочу однажды задавать себе вопрос: «Почему ты не попробовал?» Для меня этот трансфер был логичным решением».

    • И самое главное: «Нет, я не хочу встречаться с «Баварией» на групповом этапе! Ни в коем случае! Это слишком рано. Для меня это было бы странное ощущение. Мое пожелание на жеребьевку: пожалуйста, только не матч с «Баварией».

    Иронично, но в группе Левандовски встретится именно с «Баварией».

    В последних пяти очных встречах «Бавария» забила «Барсе» 17 мячей – Левандовски в этом участвовал

    Статистика последних пяти официальных встреч клубов:

    • 08.12.21, «Бавария» – «Барселона» – 3:0;
    • 14.09.21, «Барселона» – «Бавария» – 0:3;
    • 14.08.20, «Барселона» – «Бавария» – 2:8;
    • 12.05.15, «Бавария» – «Барселона» – 3:2;
    • 06.05.15, «Барселона» – «Бавария» – 3:0.

    То есть в последних пяти встречах «Бавария» наколотила «Барсе» 17 голов, на счету Левандовски – 4 мяча.

    Если говорить о всех официальных встречах «Барсы» и «Баварии» в XXI веке, то статистика такая:

    • Шесть побед «Баварии»;
    • Ничья;
    • Две победы «Барселоны».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: AFLO, Peter Schatz / Pool/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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